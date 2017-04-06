Управление Росгвардии по Удмуртской Республике объявляет о начале отбора кандидатов на прохождение обучения в ведомственных вузах.
Отбор проводится среди кандидатов в возрасте от 17 до 25 лет, подлежащих призыву на военную службу, пребывающих в запасе, а также отслуживших срочную военную службу. Абитуриентам предлагается пройти обучение в Санкт-Петербургском, Саратовском Краснознамённом, Пермском, Новосибирском военных институтах войск национальной гвардии России.
Срок обучения составляет 5 лет, слушатели и курсанты находятся на полном гособеспечении, им гарантированы питание, обмундирование, проживание, стипендия, льготы, бесплатный проезд в отпуск, а также трудоустройство в подразделения войск национальной гвардии по окончанию обучения.
У выпускников 11-х классов учитываются результаты ЕГЭ по русскому, истории и обществознанию, а также им необходимо дополнительно сдать письменный экзамен по обществознанию. Имеющие среднее профессиональное образование проходят испытания в самом вузе. Кандидатам предстоит написать сочинение по русскому языку, письменно сдать историю и обществознание, а также по билетам в письменной форме пройти дополнительное испытание по обществознанию.
Более подробную информацию о поступлении в ведомственные ВУЗы войск национальной гвардии можно получить по адресу: г. Ижевск, ул. Советская, 32 или по телефону: (8-3412) 693-117 (отдел кадров).
Пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике
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