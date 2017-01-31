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Росгвардия начнет взаимодействовать с МЧС

30 января
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2 Росгвардия начнет взаимодействовать с МЧС

Между региональным Управлением Росгвардии и Главным Управлением МЧС России по Удмуртской Республике подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по УР.

Начальник Управления войск национальной гвардии полковник полиции Ильяс Ханнанов и начальник Главного управления МЧС генерал-майор Петр Фомин договорились о взаимодействии двух ведомств при решении задач в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках соглашения руководители определили порядок обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций.

В дальнейшем служба войск национальной гвардии будут совместно с пожарными-спасателями Удмуртии планировать различные мероприятия, проводить совместные тренировки и учения, участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике

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Метки: Росгвардия МЧС Удмуртия двустороннее соглашение

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