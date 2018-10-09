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Росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина

9 октября
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В дневное время, экипаж Игринского отделения вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о совершении разбойного нападения на продавца одного из продуктовых магазинов п. Игра.

1 (1) Росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина

Сотрудники Росгвардии, получив приметы злоумышленника, немедленно отправились на его розыск. Через непродолжительное время, неподалеку от места совершения преступления, росгвардейцы обнаружили мужчину, подходившего под описание, и задержали его. Им оказался 48-летний мужчина БОМЖ, ранее судимый за совершение кражи. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый взял с прилавка банку кофе и, не оплатив товар, направился к выходу. Продавец магазина сделал мужчине замечание, на что злоумышленник достал предмет, похожий на нож и, отказавшись расплачиваться, скрылся. За совершение разбоя в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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