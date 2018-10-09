Сотрудники Росгвардии, получив приметы злоумышленника, немедленно отправились на его розыск. Через непродолжительное время, неподалеку от места совершения преступления, росгвардейцы обнаружили мужчину, подходившего под описание, и задержали его. Им оказался 48-летний мужчина БОМЖ, ранее судимый за совершение кражи. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что подозреваемый взял с прилавка банку кофе и, не оплатив товар, направился к выходу. Продавец магазина сделал мужчине замечание, на что злоумышленник достал предмет, похожий на нож и, отказавшись расплачиваться, скрылся. За совершение разбоя в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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