Глава Федерального дорожного агентства на прошлой неделе вновь побывал с инспекцией в Удмуртии. Первый раз Роман Старовойт посетил республику в июне, когда работы по приоритетному национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» только начинались.
Сейчас, когда ремонты дорог близятся к завершению и намечаются перспективы на следующий год, Роман Владимирович вновь выехал на объекты. В проект «Безопасные и качественные дороги» включились многие регионы России, однако, по словам Романа Старовойта, есть те, кто не справляется с графиком выполнения работ, не успевает освоить выделенные средства. В нашей республике проект реализуется вполне успешно: здесь даже удалось сэкономить на торгах 161 млн. рублей и за счет этой экономии провести торги по ремонту еще четырех участков дорог Ижевской агломерации. В этом руководитель Федерального дорожного агентства смог убедиться лично.
Качество удовлетворительное
Улица 9 Января - самый крупный объект для дорожных строителей в Ижевске в этом году. Она не ремонтировалась семь лет. А сейчас благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» эта четырехполосная магистраль обрела достойный вид. Ее также осмотрел во время своего трехдневного визита Роман Старовойт. Он проинспектировал и другие объекты, отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги».
– Безусловно, мы посмотрели как выглядят дороги, на которых ремонтные работы уже завершены. Качество удовлетворительное, мы надеемся, что эти дороги благополучно выстоят отведенные гарантийными обязательствами по госконтракту сроки. В рамках государственных контрактов выполняется строительный контроль. Здесь уже задача заказчика выявить недостатки в результате инструментального контроля, и тогда в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан будет устранить их, - подчеркнул руководитель дорожного агентства.
На хорошем счету
В национальном проекте, призванном обеспечить безопасность российских дорог, участвуют 38 агломераций.
– Есть территории, которые вошли в проект «Безопасные и качественные дороги», но, к сожалению, не справляются с графиком выполнения работ. Правительство РФ приняло решение рассмотреть возможность переброски этих средств на тем, кто в лидерах. Удмуртия сегодня в лидерах. Поэтому дополнительная возможность, скорее всего, появится у Удмуртской Республики и Ижевской агломерации в следующем году, - прокомментировал ситуацию с выполнением национального проекта Роман Старовойт.
Рассказал руководитель Федерального дорожного агентства и о планах Правительства РФ на 2018 год. По его словам, принято решение сохранить объем финансирования по проекту «Безопасные и качественные дороги» в пределах 2017 года. Из федерального бюджета будет предоставлен трансферт в размере 625 миллионов рублей.
Общественники и дороги
Руководитель федерального дорожного агентства во время своего июньского визита в Удмуртию высказал органам власти предложение проводить обучение активистов общественных организаций, заинтересованных в проблеме развития дорожного хозяйства. И вот первый учебный семинар для общественников Удмуртии состоялся в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии в минувший четверг.
– Это очень важно, когда те, кому небезразличны наши дороги, ремонт, реконструкция и содержание которых производится за счет средств налогоплательщиков, понимали, из чего состоит дорога. Что такое основание, что такое стоимость строительных материалов, как она формируется, каким образом осуществляется доставка и что влияет на финальную цену контракта, - комментирует Роману Старовойту учебу общественников Ярослав Семенов. - Наш опыт взаимоотношений с общественными организациями говорит о том, что в любом случае не будем останавливать этот процесс. Кроме того, у нас существует группа в ВКонтакте «Безопасные и качественные дороги», на которой любой желающий может посмотреть, какие работы проводятся, в какой срок они будут завершены, задать свой вопрос и в течение 48 часов мы отвечаем на все вопросы, с которыми к нам обращаются.
Безопасность - не только полотно
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» предполагает не только ремонт дорожного полотна, но и другие виды работ: установку светофоров, световых опор и так далее.
Как отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев, 14 августа на улице Удмуртской напротив торгового центра «Флагман» впервые в Удмуртии началась установка тросового ограждения, которое разделяет потоки автотранспорта. Кроме того, по дороге в Аэропорт будут восстановлены опоры освещения, а на Окружной города Ижевска при повороте на Ягул установят светофорный объект. Его все давно уже ждут.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото: Роман Старовойт и Ярослав Семенов на ул. 9 Января в Ижевске
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