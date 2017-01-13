В Глазове арестованы муж и жена, выбросившие своего новорожденного сына умирать на мороз. Им предъявлено обвинение по части 3 ст. 30, п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц), сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Напомним, 13 декабря прошлого года около 4 часов утра в мусорном баке возле подъезда дома № 8 по ул. Луначарского в Глазове был обнаружен пакет, в котором находился новорожденный ребенок.
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий были установлены 33-летние супруги, родители младенца.
По данным следствия, обвиняемые проживают в общежитии со своими родителями и двумя несовершеннолетними детьми. Узнав о беременности, женщина не встала на учет в медицинское учреждение, скрывала ее от знакомых и родственников. Родив мальчика в ночь с 13 на 14 декабря в туалете общежития, она сообщила об этом мужу, после чего они поместили ребенка в пакет, который мужчина вынес из общежития и оставил у запасного выхода подъезда. Ребенок был обнаружен спустя 10 минут, в связи с чем подвергся незначительному переохлаждению, однако благодаря своевременному оказанию медицинской помощи остался жив.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Отмечается, что обвиняемая не работала, находилась в отпуске по уходу за ребенком, супруг работал грузчиком. До случившегося семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
В ходе допроса мужчина и женщина пояснили, что совершили преступление в связи с низким уровнем материальной обеспеченности и стесненными жилищными условиями.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина помещена под домашний арест. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.
Фото: msk.bloknot.ru
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