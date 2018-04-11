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Риск заболеть птичьим гриппом увеличился

9 апреля
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Управление Россельхознадзора сообщает, что с наступлением весны возрос риск заразиться птичьим гриппом. Вирус приносят перелетные птицы из Афганистана, Болгарии, Гонконга и других стран.

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Россельхознадзор отмечает, что наиболее уязвимыми остаются домашние птицы. Ведомство призывает соблюдать ветеринарные правила по уходу за птицами. Ввозить и вывозить птиц откуда-либо можно только со специальными документами и при соблюдении карантина.

В 2017 году высокопатогенный грипп был зафиксирован в Удмуртии, Марий Эл, Чечне, Краснодарском крае и других регионах.

Если птицы заболели или ведут себя ненормально, необходимо позвонить:

– В управление Россельхознадзора по Кировской области и УР: 8-922-967-97-98, в рабочее время с 08.00 до 17.00 – (3412) 37-56-86

– В Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики – (341) -949-917, (3412)-949-918 с 08.00 до 17.00.

– В БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» – (3412)- 33-05-11, 8-912-053-22-75- круглосуточно.

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