Резидентов индустриальных парков освободили на пять лет от уплаты транспортного налога. Правда, это не касается владельцев легковых автомобилей. На такой же срок освобождены управляющие компании от уплаты налога на имущество, учитываемого на их балансе, расположенного на территории индустриального парка и используемого для его функционирования.
По мнению авторов закона, Минпромторга Удмуртии, применение мер государственной поддержки в соответствии с законом позволит снизить налоговое бремя, возникающее у организаций, осуществляющих свою деятельность на территории индустриальных парков и промышленных технопарков, что в свою очередь будет способствовать инвестиционной и деловой активности резидентов парков.
В результате, по прогнозам министерства, будет создано 25 новых компаний. Предполагается увеличение рабочих мест с 963 до 1275, что в свою очередь приведёт к росту НДФЛ с 38 до 88 миллионов рублей к 2023 году. Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики по налогу на прибыль предприятий увеличатся с 51 миллиона до 213. Ожидаемый общий прирост в консолидированный бюджет Удмуртской Республики около 204 миллионов рублей.
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