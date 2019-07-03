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Резидентов технопарков освободили от налогов

3 июля
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Такие льготы даёт этой категории предпринимателей Закон «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики», принятый недавно Государственным Советом Удмуртской Республики.

Calculator calculation insurance finance accounting pen investment office 489765 Резидентов технопарков освободили от налогов

Резидентов индустриальных парков освободили на пять лет от уплаты транспортного налога. Правда, это не касается владельцев легковых автомобилей. На такой же срок освобождены управляющие компании от уплаты налога на имущество, учитываемого на их балансе, расположенного на территории индустриального парка и используемого для его функционирования.

По мнению авторов закона, Минпромторга Удмуртии, применение мер государственной поддержки в соответствии с законом позволит снизить налоговое бремя, возникающее у организаций, осуществляющих свою деятельность на территории индустриальных парков и промышленных технопарков, что в свою очередь будет способствовать инвестиционной и деловой активности резидентов парков.

В результате, по прогнозам министерства, будет создано 25 новых компаний. Предполагается увеличение рабочих мест с 963 до 1275, что в свою очередь приведёт к росту НДФЛ с 38 до 88 миллионов рублей к 2023 году. Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики по налогу на прибыль предприятий увеличатся с 51 миллиона до 213. Ожидаемый общий прирост в консолидированный бюджет Удмуртской Республики около 204 миллионов рублей.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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