Как будет развиваться сельское хозяйство Удмуртии...

Сегодня Александр Бречалов провёл совещание по формированию концепции развития агропромышленного комп...

Нынче погода в очередной раз преподнесла сюрпризы и создала препоны для крестьян Удмуртии....