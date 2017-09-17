В Удмуртии отменяется режим чрезвычайной ситуации, который действовал в республике с 17 июля из-за сильных дождей. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Документ размещен на официальном сайте правительства региона.
В нем отмечается, что в связи с выполнением комплекса мероприятий по снижению масштаба ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Удмуртской Республики, режим будет снят с 18 августа.
Фото: Images.esosedi.ru
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