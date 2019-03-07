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Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в феврале 2019 года

6 марта
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Putin 1 12 16 Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в феврале 2019 года

1.Фе­де­раль­ная по­ли­ти­ка в от­но­ше­нии ре­ги­о­нов

По­сла­ние Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на Фе­де­раль­но­му Со­бра­нию оста­ет­ся клю­че­вым внут­ри­по­ли­ти­че­ским со­бы­ти­ем ме­ся­ца, спо­соб­ным по­вли­ять на по­ли­ти­че­скую по­вест­ку и внут­ри­э­лит­ные от­но­ше­ния в ре­ги­о­нах.

Во-пер­вых, при­о­ри­те­ты в со­ци­аль­ной сфе­ре, за­дан­ные пре­зи­ден­том, мо­гут се­рьез­но по­вли­ять на по­вест­ку ре­ги­о­наль­ных из­би­ра­тель­ных кам­па­ний 2019 года. С од­ной сто­ро­ны, та­кая дис­по­зи­ция мо­жет до­пол­ни­тель­но уси­лить лоб­бист­ские воз­мож­но­сти иду­щих на вы­бор глав ре­ги­о­нов, до­би­ва­ю­щих­ся по­лу­че­ния до­пол­ни­тель­но­го фе­де­раль­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния на со­ци­аль­ные про­ек­ты. С дру­гой — при­о­ри­те­ты, обо­зна­чен­ные Крем­лем, по­тре­бу­ют от ре­ги­о­наль­ных вла­стей мак­си­маль­но опе­ра­тив­ной ре­ак­ции на сю­же­ты с нега­тив­ным ре­зо­нан­сом в со­ци­аль­ной сфе­ре. Это мо­жет по­вли­ять в том чис­ле на кад­ро­вую по­ли­ти­ку глав ре­ги­о­нов и спо­соб­ство­вать по­яв­ле­нию до­пол­ни­тель­ных кри­те­ри­ев от­бо­ра для вы­со­ко­по­став­лен­ных чи­нов­ни­ков в со­ци­аль­ной сфе­ре. До­пол­ни­тель­ное зна­че­ние бу­дут при­об­ре­тать на­вы­ки по вза­и­мо­дей­ствию с ме­диа-сре­дой и вы­стра­и­ва­нию эф­фек­тив­ной ком­му­ни­ка­ции с граж­да­на­ми.

Во-вто­рых, за­яв­ле­ние пре­зи­ден­та о необ­хо­ди­мо­сти пе­ре­смот­ра кри­те­ри­ев уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния пред­при­ни­ма­те­лей (эту тему Вла­ди­мир Пу­тин под­ни­мал и на рас­ши­рен­ном за­се­да­нии кол­ле­гии МВД в кон­це фев­ра­ля) мо­жет быть с оп­ти­миз­мом вос­при­ня­то пред­ста­ви­те­ля­ми ре­ги­о­наль­ных элит, в том чис­ле на­хо­дя­щих­ся в слож­ных от­но­ше­ни­ях с гу­бер­на­то­ра­ми сво­их субъ­ек­тов РФ.

В-тре­тьих, мно­гие темы, под­ня­тые пре­зи­ден­том в рам­ках по­сла­ния, пред­по­ла­га­ют се­рьез­ное ан­ти­кор­руп­ци­он­ное со­про­вож­де­ние и ста­но­вят­ся по­во­да­ми для про­ве­рок ре­ги­о­наль­ных и му­ни­ци­паль­ных ад­ми­ни­стра­ций. Ре­ви­зия си­ту­а­ции с осо­бо охра­ня­е­мы­ми при­род­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми яв­ля­ет­ся лишь од­ной из та­ких тем. По­это­му но­вые за­да­чи, по­став­лен­ные Вла­ди­ми­ром Пу­ти­ным, в том чис­ле пе­ред ре­ги­о­наль­ны­ми чи­нов­ни­ка­ми, мо­гут стать фак­то­ром кад­ро­во­го об­нов­ле­ния на ме­стах.

В-чет­вер­тых, пре­зи­дент вновь ак­цен­ти­ро­вал вни­ма­ние на раз­ви­тии сель­ских тер­ри­то­рий (о под­го­тов­ке со­от­вет­ству­ю­щей гос­про­грам­мы он упо­мя­нул и в по­сла­нии). На этом фоне воз­рас­та­ет вли­я­ние Ми­ни­стер­ства сель­ско­го хо­зяй­ства, вза­и­мо­дей­ствие с ко­то­рым мо­жет стать до­пол­ни­тель­ной вы­иг­рыш­ной те­мой для гу­бер­на­то­ров, иду­щих на вы­бо­ры. Пре­зи­дент ра­нее свя­зы­вал с раз­ви­ти­ем этих тер­ри­то­рий не толь­ко ре­ше­ние ло­каль­ных со­ци­аль­ных и ин­фра­струк­тур­ных про­блем, но и круп­ные ин­фра­струк­тур­ные про­ек­ты. Так, о раз­ви­тии пор­то­вой ин­фра­струк­ту­ры для уве­ли­че­ния объ­ё­мов экс­пор­та сель­хоз­про­дук­ции в Азо­во-Чер­но­мор­ском, Бал­тий­ском и Даль­не­во­сточ­ном бас­сей­нах го­во­рил 27 фев­ра­ля 2019 года в ходе со­ве­ща­ния Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на с чле­на­ми пра­ви­тель­ства пер­вый вице-пре­мьер Ан­тон Си­лу­а­нов.

В-пя­тых, ста­вя во­прос о необ­хо­ди­мо­сти эф­фек­тив­но­го кон­тро­ля за ре­а­ли­за­ци­ей ини­ци­а­тив пре­зи­ден­та, в том чис­ле нац­про­ек­тов, «Еди­ная Рос­сия» об­ра­ща­ет­ся к теме, спо­соб­ной уси­лить ее вли­я­ние на ре­ги­о­наль­ную по­ли­ти­ку. Так, пер­вый за­ме­сти­тель сек­ре­та­ря Ген­со­ве­та пар­тии Оль­га Ба­та­ли­на анон­си­ро­ва­ла фор­ми­ро­ва­ние груп­пы кон­тро­ля за ре­а­ли­за­ци­ей нац­про­ек­тов. Это, ве­ро­ят­но, лишь часть ком­плек­са мер, ко­то­рый «Еди­ная Рос­сия» мо­жет пред­ло­жить в рам­ках со­зда­ния си­сте­мы неза­ви­си­мо­го кон­тро­ля и ауди­та за ис­пол­не­ни­ем за­дач, по­став­лен­ных Вла­ди­ми­ром Пу­ти­ным.

Важ­ным для ре­ги­о­наль­ной по­ли­ти­ки фак­то­ром ста­ло и утвер­жде­ние Стра­те­гии про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия РФ до 2025 года. Сто­ит от­ме­тить осо­бую роль, от­во­ди­мую в рам­ках стра­те­гии гео­ст­ра­те­ги­че­ским тер­ри­то­ри­ям – пре­жде все­го арк­ти­че­ским и даль­не­во­сточ­ным. Ряд про­ек­тов, за­тра­ги­ва­ю­щих та­кие тер­ри­то­рии, об­суж­да­лись и на по­лях Рос­сий­ско­го ин­ве­сти­ци­он­но­го фо­ру­ма в Сочи. Сто­ит в оче­ред­ной раз под­черк­нуть, что та­кое вни­ма­ние озна­ча­ет и осо­бый уро­вень от­вет­ствен­но­сти чи­нов­ни­ков со­от­вет­ству­ю­щих субъ­ек­тов РФ и вни­ма­ния к их де­я­тель­но­сти со сто­ро­ны фе­де­раль­ных про­ве­ря­ю­щих ор­га­нов.

2.От­но­ше­ния в эли­тах и ре­ги­о­наль­ные внут­ри­э­лит­ные кон­флик­ты

Од­ной из наи­бо­лее зна­чи­мых тем в ре­ги­о­наль­ной по­ли­ти­че­ской по­вест­ке тра­ди­ци­он­но оста­ют­ся вза­и­мо­от­но­ше­ния гу­бер­на­то­ров с ру­ко­вод­ством ад­ми­ни­стра­тив­ных цен­тров и наи­бо­лее эко­но­ми­че­ски зна­чи­мых го­ро­дов со­от­вет­ству­ю­щих субъ­ек­тов РФ.

На­и­ме­нее рис­ко­ван­ной так­ти­кой для глав ре­ги­о­нов оста­ет­ся укреп­ле­ние вли­я­ния на ру­ко­вод­ство та­ких го­ро­дов уже по­сле под­твер­жде­ния соб­ствен­ных пол­но­мо­чий на вы­бо­рах. При­ме­ром та­ко­го под­хо­да мож­но счи­тать под­пи­са­ние гу­бер­на­то­ром Ке­ме­ров­ской об­ла­сти Сер­ге­ем Ци­ви­ле­вым за­ко­на об от­мене пря­мых вы­бо­ров мэ­ров Ке­ме­ро­во и Но­во­куз­нец­ка.

При­ме­ром бо­лее рис­ко­ван­но­го под­хо­да яв­ля­ют­ся вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду ко­ман­дой врио гла­вы Ли­пец­кой об­ла­сти Иго­ря Ар­та­мо­но­ва и мэ­ром об­ласт­но­го цен­тра Сер­ге­ем Ива­но­вым. Хотя Ива­нов пуб­лич­но на­звал себя «чле­ном ко­ман­ды Ар­та­мо­но­ва», жест­кая кри­ти­ка со сто­ро­ны врио гу­бер­на­то­ра в ад­рес управ­ля­ю­щих ком­па­ний го­ро­да спо­соб­ство­ва­ла ак­ти­ви­за­ции слу­хов о ро­сте про­ти­во­ре­чий меж­ду го­род­ски­ми и об­ласт­ны­ми вла­стя­ми. Жест­кая и до­ста­точ­но агрес­сив­ная так­ти­ка ко­ман­ды врио гу­бер­на­то­ра мо­жет как со­здать до­пол­ни­тель­ные слож­но­сти для Иго­ря Ар­та­мо­но­ва по мере при­бли­же­ния офи­ци­аль­но­го стар­та пред­вы­бор­ной гон­ки, так и стать эле­мен­том тор­га меж­ду ру­ко­вод­ством ре­ги­о­на и «ста­ры­ми» эли­та­ми. Эф­фек­тив­ность та­кой так­ти­ки для врио гу­бер­на­то­ра бу­дет свя­за­на с тем, на­сколь­ко ре­зуль­та­тив­ной бу­дет ра­бо­та его ко­ман­ды с об­ще­ствен­ным мне­ни­ем ре­ги­о­на.

По­ка­за­тель­но за­яв­ле­ние гу­бер­на­то­ра Ха­ба­ров­ско­го края Сер­гея Фур­га­ла о на­ме­ре­нии взять под лич­ный кон­троль си­ту­а­цию с дол­го­стро­я­ми в сто­ли­це ре­ги­о­на. По­сколь­ку в сен­тяб­ре 2019 года пред­сто­ят вы­бо­ры в гор­ду­му кра­е­во­го цен­тра и За­ко­но­да­тель­ную Думу ре­ги­о­на, вполне объ­яс­ни­мо стрем­ле­ние гу­бер­на­то­ра уси­лить вли­я­ние на го­род­скую об­ще­ствен­но-по­ли­ти­че­скую по­вест­ку, а та­к­же вновь об­ра­тить­ся к про­бле­мам за­строй­ки, с ко­то­рой обыч­но свя­за­ны ин­те­ре­сы вли­я­тель­ных пред­ста­ви­тель­ных пред­ста­ви­те­лей ре­ги­о­наль­ных элит. Кста­ти, кри­ти­ка Сер­гея Фур­га­ла в ад­рес мэра Ха­ба­ров­ска Сер­гея Крав­чу­ка в ок­тяб­ре 2018 года та­к­же ка­са­лась во­прос за­строй­ки.

Сре­ди за­тяж­ных ре­зо­нанс­ных кон­флик­тов ре­ги­о­наль­но­го ру­ко­вод­ства и му­ни­ци­паль­ных иг­ро­ков в ре­ги­о­нах мож­но от­ме­тить про­ти­во­сто­я­ние меж­ду гор­ду­мой Ди­мит­ров­гра­да, где до­ми­ни­ру­ют де­пу­та­ты от КПРФ, и гу­бер­на­то­ром Улья­нов­ской об­ла­сти Сер­ге­ем Мо­ро­зо­вым. На­сколь­ко мож­но су­дить, пред­ста­ви­те­ли ре­ги­о­наль­но­го от­де­ле­ния Ком­пар­тии на­стро­е­ны на при­вле­че­ние наи­боль­ше­го пуб­лич­но­го вни­ма­ния к дан­но­му кон­флик­ту – от­сю­да явно рас­счи­тан­ные на мак­си­маль­ный ме­дий­ный ре­зо­нанс ре­ше­ния Думы Ди­мит­ров­гра­да о ли­ше­нии гу­бер­на­то­ра зва­ния по­чет­но­го граж­да­ни­на го­ро­да и во­прос о недо­ве­рии гла­ве ре­ги­о­на, по­став­лен­ный пред­ста­ви­те­ля­ми этой пар­тии на за­се­да­нии зак­со­бра­ния об­ла­сти. Хотя та­кая так­ти­ка об­ласт­но­го от­де­ле­ния КПРФ на дан­ном эта­пе спо­соб­ству­ет лишь фо­но­во­му вни­ма­нию к дан­но­му про­ти­во­сто­я­нию со сто­ро­ны фе­де­раль­ных СМИ, в бли­жай­шей пер­спек­ти­ве наи­бо­лее ве­ро­ят­но со­хра­не­ние на­пря­жен­но­сти меж­ду Сер­ге­ем Мо­ро­зо­вым и пред­ста­ви­те­ля­ми Ком­пар­тии. Тем не ме­нее пока вли­я­ние кон­флик­та на по­зи­ции улья­нов­ско­го гу­бер­на­то­ра оста­ет­ся огра­ни­чен­ным. По­сколь­ку клю­че­вые для ре­ги­о­на пред­вы­бор­ные кам­па­нии за­вер­ши­лись в 2018 году, Центр вполне мо­жет дать вре­мя дей­ству­ю­ще­му гла­ве ре­ги­о­на для раз­ре­ше­ния си­ту­а­ции.

Про­ве­де­ние пре­зи­ди­у­ма Гос­со­ве­та по теме фор­ми­ро­ва­ния ком­форт­ной го­род­ской сре­ды сно­ва ак­цен­ти­ру­ет вни­ма­ние фе­де­раль­но­го цен­тра на про­бле­ма­ти­ке му­ни­ци­паль­но­го уров­ня. Та­кое вни­ма­ние в даль­ней­шем бу­дет се­рьез­но вли­ять и на вза­и­мо­от­но­ше­ния ре­ги­о­наль­ных и мест­ных вла­стей. Эта тема мо­жет слу­жить как фак­то­ром уяз­ви­мо­сти для му­ни­ци­паль­ных вла­стей, со­зда­ю­щим по­во­ды для вме­ша­тель­ства гу­бер­на­то­ра в их ра­бо­ту, так и, на­про­тив, спо­соб­ство­вать фор­ми­ро­ва­нию до­пол­ни­тель­ных ка­на­лов пря­мой ком­му­ни­ка­ции меж­ду гла­ва­ми му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний и фе­де­раль­ны­ми вла­стя­ми.

3.Рей­тинг вли­я­ния глав субъ­ек­тов РФ

Зна­чи­мы­ми фак­то­ра­ми, вли­яв­ши­ми на по­зи­ции глав ре­ги­о­нов в фев­ра­ле 2019 года, оста­ют­ся до­го­во­рен­но­сти о ре­а­ли­за­ции круп­ных ин­фра­струк­тур­ных про­ек­тов (в том чис­ле в сфе­ре раз­ви­тия пор­то­во­го хо­зяй­ства), пла­ны, ка­са­ю­щи­е­ся тер­ри­то­рий опе­ре­жа­ю­ще­го раз­ви­тия, фе­де­раль­ная под­держ­ка фор­ми­ро­ва­ния ту­ри­сти­че­ских кла­сте­ров, а та­к­же за­прос на вы­стра­и­ва­ние гу­бер­на­то­ра­ми и их ко­ман­да­ми эф­фек­тив­но ра­бо­та­ю­щих ка­на­лов ком­му­ни­ка­ции меж­ду вла­стью и об­ще­ством.

По­сле встре­чи с Вла­ди­ми­ром Пу­ти­ным по­лу­ча­ет до­пол­ни­тель­ные по­ли­ти­че­ские очки гу­бер­на­тор Мос­ков­ской об­ла­сти Ан­дрей Во­ро­бьев (пе­ре­ме­ща­ет­ся с 8-го на 7-е ме­сто). Вслед­ствие про­ве­де­ния в Туль­ской об­ла­сти со­ве­ща­ния по во­про­сам раз­ви­тия экс­порт­но­го по­тен­ци­а­ла АПК с уча­сти­ем гла­вы Мин­сель­хоза уси­ли­ва­ет­ся вли­я­ние гла­вы ре­ги­о­на Алек­сея Дю­ми­на (с 7-го на 4-е ме­сто). Зна­чи­тель­но укреп­ля­ют­ся по­зи­ции врио гу­бер­на­то­ра Са­ха­лин­ской об­ла­сти Ва­ле­рия Ли­ма­рен­ко (с 54-го на 38-е ме­сто, пе­ре­хо­дит в груп­пу с силь­ным вли­я­ни­ем).

По­сле ре­ше­ния пра­ви­тель­ства предо­ста­вить го­ро­ду Гла­зов в Уд­мур­тии ста­тус тер­ри­то­рии опе­ре­жа­ю­ще­го раз­ви­тия укреп­ля­ют­ся по­зи­ции гла­вы рес­пуб­ли­ки Алек­сандра Бре­ча­ло­ва (с 21-го на 20-е ме­сто, пе­ре­хо­дит в груп­пу с очень силь­ным вли­я­ни­ем). Та­к­же фак­то­ром ро­ста по­зи­ций для врио гла­вы За­бай­каль­ско­го края Алек­сандра Оси­по­ва (с 82-го на 78-е ме­сто) ста­но­вит­ся ини­ци­а­ти­ва это­го чи­нов­ни­ка о со­зда­нии в ре­ги­оне ТОР на ше­сти пло­щад­ках. По­сле за­клю­че­ния Ле­нин­град­ской об­ла­стью стра­те­ги­че­ско­го со­гла­ше­ния о со­зда­нии «При­мор­ско­го уни­вер­саль­но-пе­ре­гру­зоч­но­го ком­плек­са», ко­то­рый, по пред­ва­ри­тель­ным оцен­кам, мо­жет при­не­сти ре­ги­о­ну до 90 млрд. руб­лей ин­ве­сти­ций, уси­ли­ва­ет­ся вли­я­ние гу­бер­на­то­ра Алек­сандра Дроз­ден­ко (с 24-го на 21-е ме­сто). До­пол­ни­тель­ные по­ли­ти­че­ские очки по­лу­ча­ет гла­ва Кал­мы­кии Алек­сей Ор­лов (с 73-го на 70-е ме­сто), за­явив­ший, что най­ден ин­ве­стор для стро­и­тель­ства в Ла­га­ни неза­мер­за­ю­ще­го мор­ско­го пор­та. Укреп­ля­ют­ся по­зи­ции гла­вы Чу­кот­ки Ро­ма­на Ко­пи­на (с 63-го на 59-е ме­сто) — по­сле того, как де­ле­га­ция воз­глав­ля­е­мо­го им ре­ги­о­на пред­ста­ви­ла на Рос­сий­ском ин­ве­сти­ци­он­ном фо­ру­ме в Сочи про­ект осво­е­ния За­пад­но-Озер­но­го и Верхне-Те­ле­кай­ско­го неф­те­га­зо­вых ме­сто­рож­де­ний.

До­пол­ни­тель­ные по­ли­ти­че­ские очки по­лу­ча­ет гла­ва Чу­ва­шии Ми­ха­ил Иг­на­тьев (с 27-го на 25-е ме­сто) – по­сле по­яв­ле­ния по­ста­нов­ле­ния пра­ви­тель­ства о вы­де­ле­нии ре­ги­о­ну 1,8 млрд руб­лей с 2019 по 2021 год на ре­кон­струк­цию Мос­ков­ской на­бе­реж­ной и че­бок­сар­ско­го за­ли­ва, во­шед­ших в ту­ри­сти­че­ский кла­стер «Чу­ва­шия – серд­це Вол­ги». Укреп­ля­ют­ся по­зи­ции гу­бер­на­то­ра Яро­слав­ской об­ла­сти Дмит­рия Ми­ро­но­ва (с 37-го на 30-е ме­сто) — на фоне ре­ше­ния вы­де­лить ре­ги­о­ну в 2019-2021 го­дах 3,67 млрд. руб­лей в рам­ках фе­де­раль­но­го про­ек­та «Оздо­ров­ле­ние Вол­ги». Уси­ли­ва­ет­ся вли­я­ние гла­вы Хан­ты-Ман­сий­ско­го окру­га На­та­льи Ко­ма­ро­вой — по­сле под­твер­жде­ния ин­фор­ма­ции о том, что округ по­лу­чит око­ло 14 млрд. руб­лей в рам­ках про­грам­мы «Со­труд­ни­че­ство». Укреп­ля­ют­ся по­зи­ции гу­бер­на­то­ра Ро­стов­ской об­ла­сти Ва­си­лия Го­лу­бе­ва (с 42-го на 35-е ме­сто) — по­сле со­об­ще­ний о вы­де­ле­нии ре­ги­о­ну око­ло 4,7 млрд. руб­лей фе­де­раль­ных средств в 2019-2024 году в рам­ках про­ек­та «Чи­стая вода» на стро­и­тель­ство и ре­монт си­стем во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния. Уси­ли­ва­ют­ся по­зи­ции гла­вы Во­ро­неж­ской об­ла­сти Алек­сандра Гу­се­ва (с 25-го на 22-е ме­сто) — по­сле его за­яв­ле­ния о том, что до 2024 года ре­ги­он по­лу­чит и на­пра­вит на ре­а­ли­за­цию нац­про­ек­тов око­ло 80 млрд. руб­лей. Уси­ли­ва­ет­ся вли­я­ние гла­вы Во­ло­год­ской об­ла­сти Оле­га Кув­шин­ни­ко­ва (с 39-го на 36-е ме­сто) — на фоне рас­по­ря­же­ния о вы­де­ле­нии ре­ги­о­ну в те­че­ние трех лет фе­де­раль­но­го со­фи­нан­си­ро­ва­ния об­щим объ­е­мом око­ло 1,8 млрд. руб­лей на стро­и­тель­ство тех­но­пар­ка «Кван­то­ри­ум» и семи дет­ских са­дов. По­зи­тив­ный ре­зо­нанс име­ло и за­яв­ле­ние Оле­га Кув­шин­ни­ко­ва о на­ме­ре­нии вновь бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост гу­бер­на­то­ра, сде­лан­ное им в ходе Рос­сий­ско­го ин­ве­сти­ци­он­но­го фо­ру­ма в Сочи. На фоне из­бра­ния гла­вой Че­ля­бин­ска Вла­ди­ми­ра Ели­стра­то­ва укреп­ля­ют­ся по­зи­ции гу­бер­на­то­ра ре­ги­о­на Бо­ри­са Дуб­ров­ско­го (с 34-го на 32-е ме­сто).

По­сле того как зак­со­бра­ние Се­ва­сто­по­ля от­ка­за­лось утвер­дить в долж­но­сти вице-гу­бер­на­то­ра Ива­на Ку­со­ва, воз­об­нов­ля­ет­ся нис­хо­дя­щий тренд для гу­бер­на­то­ра го­ро­да Дмит­рия Ов­сян­ни­ко­ва (с 32-го на 41-е ме­сто). Та­к­же те­ря­ют по­зи­ции гла­ва Рес­пуб­ли­ки Коми Сер­гей Га­пли­ков (с 41-го на 53-е ме­сто, пе­ре­хо­дит в груп­пу со сред­ним вли­я­ни­ем) и гла­ва Ма­рий Эл Алек­сандр Ев­сти­фе­ев (с 53-го на 60-е ме­сто).

Из-за недо­воль­ства жи­те­лей го­ро­да Ша­ху­нья, а та­к­же Ку­ле­бак­ско­го и Ар­за­мас­ско­го рай­о­нов Ни­же­го­род­ской об­ла­сти зна­чи­тель­ным ро­стом пла­ты за отоп­ле­ние те­ря­ет по­ли­ти­че­ские очки гу­бер­на­тор ре­ги­о­на Глеб Ни­ки­тин (с 8-го на 6-е ме­сто). На фоне став­ших ши­ро­ко из­вест­ны­ми жа­лоб ру­ко­во­ди­те­лей рас­по­ло­жен­ных в Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти му­зеев на су­ще­ствен­ный рост пла­ты за вы­воз твер­дых бы­то­вых от­хо­дов те­ря­ет по­зи­ции гла­ва ре­ги­о­на Ан­тон Али­ха­нов (с 14-го на 16-е ме­сто). По­сле несколь­ких слу­ча­ев ги­бе­ли лю­дей в ре­зуль­та­те па­де­ния сне­га, а та­к­же 42 за­фик­си­ро­ван­ных со­труд­ни­ка­ми МЧС с на­ча­ла 2019 года слу­ча­ев об­ру­ше­ния в ре­ги­оне со­ци­аль­но зна­чи­мых объ­ек­тов из-за сне­га, на­ко­пив­ше­го­ся на кры­шах, осла­бе­ва­ет гу­бер­на­тор Са­ра­тов­ской об­ла­сти Ва­ле­рий Ра­да­ев (с 29-го на 33-е ме­сто). По­сле ре­ше­ния пра­ви­тель­ства Яку­тии от­ме­нить ком­пен­са­ции за дет­ские сады для всех се­мей, кро­ме ма­ло­иму­щих, а та­к­же в кон­тек­сте вы­звав­ше­го нега­тив­ный ре­зо­нанс за­яв­ле­ния ми­ни­стра об­ра­зо­ва­ния ре­ги­о­на Вла­ди­ми­ра Его­ро­ва в свя­зи с пре­тен­зи­я­ми граж­дан по это­му по­во­ду те­ря­ет вли­я­ние гла­ва рес­пуб­ли­ки Ай­сен Ни­ко­ла­ев (с 31-го на 37-е ме­сто). На фоне за­дер­жа­ния за­ме­сти­те­ля гла­вы Ря­за­ни Сер­гея Паш­ке­ви­ча те­ря­ет по­зи­ции гла­ва ре­ги­о­на Ни­ко­лай Лю­би­мов (с 33-го на 39-е ме­сто).

Ме­то­ди­ка ис­сле­до­ва­ния АПЭК

Экс­перт­ный опрос, на ре­зуль­та­тах ко­то­ро­го ос­но­ван рей­тинг наи­бо­лее вли­я­тель­ных гу­бер­на­то­ров в Рос­сии, про­во­дит­ся ме­то­дом за­кры­то­го ан­ке­ти­ро­ва­ния. В фев­ра­ле 2019 года в нем при­ня­ло уча­стие 27 экс­пер­тов: по­ли­то­ло­ги, по­лит­тех­но­ло­ги, ме­ди­а­экс­пер­ты, жур­на­ли­сты.

Как бы Вы оце­ни­ли по шка­ле от 1 до 10 вли­я­ние на фе­де­раль­ном уровне (в Ад­ми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та РФ, Пра­ви­тель­стве РФ, Фе­де­раль­ном со­бра­нии РФ, пар­тий­ной и биз­нес-эли­те) сле­ду­ю­щих глав ре­ги­о­нов?

Сна­ча­ла каж­дый из экс­пер­тов оце­ни­ва­ет вли­я­ние каж­до­го из кан­ди­да­тов, пред­став­лен­ных в ан­ке­те, а за­тем опре­де­ля­ют­ся сред­ние ариф­ме­ти­че­ские зна­че­ния экс­перт­ных оце­нок (сред­ние бал­лы).

Ито­го­вый рей­тинг пред­став­ля­ет со­бой кон­со­ли­ди­ро­ван­ную оцен­ку вли­я­ния всех глав ре­ги­о­нов Рос­сии ли­де­ра­ми рос­сий­ско­го экс­перт­но­го со­об­ще­ства. Пер­со­на­лии, во­шед­шие в рей­тинг по ре­зуль­та­там опро­са, рас­пре­де­ля­ют­ся по раз­де­лам «очень силь­ное вли­я­ние» (1-20), «силь­ное вли­я­ние» (21-50), «сред­нее вли­я­ние» (51-85).

Спи­сок экс­пер­тов

Аб­ра­мов Вла­ди­мир (Бал­тий­ский фе­де­раль­ный уни­вер­си­тет им. И. Кан­та), Арь­ков Ви­та­лий (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Вол­го­град­ская об­ласть и Рес­пуб­ли­ка Кал­мы­кия), Бу­ду­ев Ни­ко­лай (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Рес­пуб­ли­ка Бу­ря­тия), Га­вы­че­ва Алек­сандра (пор­тал «Ре­ги­о­наль­ные ком­мен­та­рии»), Ге­ре­ев Рус­лан (Центр ис­лам­ских ис­сле­до­ва­ний СКФО), Гром­ский Алек­сей (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Нов­го­род­ская об­ласть), Жа­ри­хин Вла­ди­мир (Ин­сти­тут стран СНГ), Жу­равлев Дмит­рий (Ин­сти­тут ре­ги­о­наль­ных про­блем), За­бро­дин Ев­ге­ний (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Яма­ло-Ненец­кий ав­то­ном­ный округ), Ива­нов Ви­та­лий (Фонд раз­ви­тия граж­дан­ско­го об­ще­ства), Ко­ва­лен­ко Ар­тём (жур­нал «Экс­перт-Урал»), Ка­ла­чев Кон­стан­тин (По­ли­ти­че­ская экс­перт­ная груп­па), Ко­ле­ров Мо­дест (ИА REGNUM), Лав­ров Ан­дрей (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Че­ля­бин­ская об­ласть), Львов Сте­пан (ВЦИ­ОМ), Мат­вей­чев Олег (Выс­шая шко­ла эко­но­ми­ки), Мин­че­ва Ма­рия (кон­сал­тин­го­вое агент­ство «Го­род»), Ми­хе­ев Сер­гей (по­ли­то­лог), Му­ха­ме­тов Рус­лан (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Сверд­лов­ская об­ласть), Ней­ж­ма­ков Ми­ха­ил (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций), Ор­лов Дмит­рий (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций), Трес­кин Ва­дим (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Ар­хан­гель­ская об­ласть), Ту­ров­ский Ро­сти­слав (Центр по­ли­ти­че­ских тех­но­ло­гий), Ха­нас Петр (Даль­не­во­сточ­ный кон­сал­тин­го­вый центр), Фид­ря Ефим (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Ка­ли­нин­град­ская об­ласть), Цы­га­нов Ана­то­лий (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Рес­пуб­ли­ка Ка­ре­лия), Ше­шу­ко­ва Га­ли­на (Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций, Орен­бург­ская об­ласть).

Материал с сайта http://regcomment.ru/regions/rossiya/rejting-vliyaniya-glav-subektov-rf-rossijskie-regiony-i-regionalnaya-politika-v-fevrale-2019-goda/?fbclid=IwAR3mPb42JzwefMKZGp0FybOHzkAzYRM9IlnY_t-GoO77G2xmKkJrKJ9MAyE

Фото https://novostipmr.com

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