Раз людям хватило денег на айфоны и модную одежду, вряд ли они живут на хлебе и воде, но скоро армяне почувствуют, что значит действительно бедствовать и нуждаться. Более того, Армения может оказаться вынуждена сдать Нагорный Карабах.
Основное требование участников массовых протестов в Ереване – отстранение от власти Республиканской партии и назначение Пашиняна и.о. премьер-министра на голосовании в парламенте 1 мая. Карапетян, занявший этот пост после ухода Сержа Саргсяна, явно надолго не задержится, так как правящая партия отказалась выдвигать своего кандидата. Но и Пашиняну это не гарантирует должности. Даже голосов объявившей о поддержке его кандидатуры «Дашнакцутюн» недостаточно для избрания лидера оппозиции премьером.
Фактически Армения стоит в шаге от коллапса власти и полного хаоса, так как, не получив поддержки парламента, Пашинян, считающий себя «народным» премьер-министром, может объявить нелегитимными все решения парламента, объявить себя «народным» главой государства или вообще повести протестные массы на этот самый парламент. В таком случае в Армении формально уже не останется международно признанной власти, а окружающим государствам не будет нужды выполнять прежние обязательства в отношении Еревана. Не исключено, что именно передача Нагорного Карабаха Азербайджану является главной целью «цветной» революции в Армении.
Уж слишком наигранными и заранее спланированными выглядят действия Саргсяна, пообещавшего не занимать пост премьер-министра страны после окончания президентского срока и нарушившего обещание, шаги Пашиняна, провозглашающего протестные лозунги, но все время находящегося на связи с правящими силами, позиция Республиканской партии, не выдвинувшей своего кандидата на пост премьера при наличии большинства голосов в парламенте.
Все они следуют заранее написанному сценарию, знают свои роли и согласуют каждый шаг с американскими кураторами. Саргсян хочет уйти, но ничего не потерять из своих активов за рубежом. Пашинян стремится прийти к власти, имитируя «цветную» революцию. А США ценой политического хаоса в Армении реализуют старый проект переформатирования Кавказа, составной частью которого является передача Нагорного Карабаха Азербайджану в обмен на американский контроль над транзитом каспийских углеводородов в Европу.
Пока Пашинян, скорее всего, находящийся под полным контролем Саргсяна еще с момента освобождения из тюрьмы в 2011 году (не просто так ведь его тогда выпустили) при поддержке части местных олигархов пытается получить власть в Армении, Азербайджан начал стягивать войска в район Нагорного Карабаха. Сигналом к его сдаче должны стать неизбежные «сложности» с избранием Пашиняна и.о. премьер-министра.
На фоне кризиса власти в Армении планируется организовать масштабное вторжение в Нагорный Карабах, что приведет к краху НКР, сильнейшему удару по армянской государственности, социально-экономическому кризису и гуманитарной катастрофе, сопоставимой с последствиями землетрясения 1988 года.
Но это не интересует ни Саргсяна, чьи активы останутся под надежной защитой на Западе, ни Пашиняна, который получит немалый куш на развалинах страны, списав вину за национальную трагедию на прежний режим.
Автор статьи Станислав Меланич https://cont.ws/@stasmelanich
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