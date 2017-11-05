Ровно 100 лет назад в России произошла Октябрьская революция, которая перевернула все устройство страны. До сих пор тема значимости этого события становится предметом «жарких» дискуссий. Для одних переворот – это величайшее прогрессивное событие в истории государства, для других - национальная катастрофа.
Как правило, споры ведут люди взрослые, умудренные опытом, те, кто успел пожить в эпоху советской власти. На их мнение значительно влияют личные впечатления.
А что думает на этот счет молодое поколение, которое выросло при новой власти, при новом режиме правления, те, кто не прочувствовал на себе то время, кто мыслит свободнее?
Мы отправились в ижевскую школу № 74 и в формате импровизированного урока предложили ученикам старших классов ответить на вопросы:
Что послужило причиной Октябрьской революции 1917 года?
Как революция 1917 года изменила Россию и мир?
Ленин - гений или злодей?
Какой была бы Россия сегодня, если бы не было революции?
Ученики 11-х классов постарались дать развернутые, аргументированные ответы:
– Революция случилась из-за несогласия рабочих с действиями власти, из-за отречения Николая II от престола, из-за активной деятельности революционных партий. После переворота на карте мира исчезла Российская империя и появился новый, мощный политический игрок – РСФСР. Новая страна представляла собой огромную территорию, где проживали несколько десятков народов. Большевики сумели реализовать ресурсное богатство. Но вместе с этим уничтожили многовековую, исконно русскую культуру.
К Ленину отношусь нормально. Он смог передать власть народу, услышал людей и начал исправлять ситуацию. Но он принял слишком жесткие меры, не надо было убивать людей. Без промышленности, на которую сделал упор Ленин, страна вряд ли бы смогла противостоять фашизму.
– Причины революции: агитационная деятельность большевиков, нежелание социалистических партий сотрудничать с Временным правительством, желание свергнуть монархию.
Считаю, что Октябрьская революция ослабила Россию – упала доля ВВП; ухудшилось качество жизни; на смену монархии пришла анархия, что тоже не является лучшим видом правления. Политическая ситуация тоже обострилась, и страна находилась на пороге войны.
К личности Ленина отношусь отрицательно. Из-за его действий страна позорно вышла из Первой мировой войны. Был подписан Брест-Литовский мирный договор, согласно которому Россия отдала Германии часть своих территорий. Большевики причастны к убийству великого рода Романовых. Ленин не имел отношения к Февральской революции, но думаю, что по его приказу расстреливали.
Если бы не было Октябрьской революции, то Россия стала бы самой великой державой.
Наша культура бы процветала, и мы были бы духовно развитым народом. Церкви были бы главным символом страны.
– Ленин и злодей, и гений. Он и устроил Октябрьский переворот по сценарию, разработанному немецким политическим деятелем Парвусом, но сделал все грамотно, и люди поверили ему.
Создание РСФСР, а впоследствии СССР – это лучшее, что случалось с нашей страной. СССР, как сверхдержава, привнесла огромный вклад в науку, культуру. Страна справилась с фашизмом.
Ленин – гениальный революционер и лидер, сплотивший вокруг себя народ.
Без этой революции Россия бы превратилась в аграрную страну третьего мира, стала сырьевым снабженцем западных стран.
– Революция случилась из-за нежелания Николая II проводить либеральные реформы.
После переворота образовался СССР. Сначала страна была слабым государством, но вскоре стала одной из самых влиятельных в мире. Наконец, стали проводиться реформы.
В то же время уничтожалась культура, подавлялось любое инакомыслие.
Ленин – неоднозначная фигура. Он похож на героя из повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», который обещал людям свободу, но в итоге заковал их в цепи.
Ленин – это злой гений с добрыми намерениями. Бывает так, что люди сбрасывают бомбы, защищая свою страну, – они думают, что совершают благо. Но те, кто находится внизу, те, на кого летят эти бомбы, считают по-другому. Так и Ленин пытался сделать Россию сильной, но порой его жертвы были неоправданными.
Все хотели перемен
Вот как ответили на наши вопросы ученики 9-х классов:
– Я отрицательно отношусь к Владимиру Ленину, потому что в сложные для страны времена он вместо того, чтобы спасать Россию, прятался за границей.
– Революция случилась из-за недопонимания между властью и народом.
В.И. Ленин сделал многое в интересах страны, но принимал слишком радикальные меры.
Если бы не было революции в Октябре 1917 года, то переворот все равно бы состоялся, люди все равно бы дошли до «точки кипения». И тогда, возможно, жертв было бы намного больше.
– Крестьяне, рабочие, интеллигенция – все хотели перемен, но знали, что при монархической власти они невозможны. Октябрьская революция изменила нашу страну, но не лучшим образом.
Ленин взял власть в свои руки. Но каким путем он добился этой цели? Ввел в стране диктатуру.
Если бы революции не было, возможно, в нашей стране до сих пор бы правил монах, а люди были бы поделены на сословия.
– Октябрьская революция – противоречивое событие. После прихода Советов к власти крестьяне стали свободнее, к ним перестали относиться как к низшему слою. Но, в то же время сами большевики после революции стали позволять себе лишнее – грабили тех же самых крестьян.
– Революция случилась из-за бездействия временного правительства. Они кормили людей обещаниями о хорошей жизни, но ничего не делали для этого.
Большевики взяли власть в свои руки. Так появилась страна с новой идеологией, которую стали бояться и уважать другие государства.
– Революция дала миру новую форму власти, я бы назвал ее «диктатурой коммунизма».
К лидеру большевиков отношусь отрицательно. Считаю, что он был немецким шпионом, а вся революция была проплачена. Все было сделано для того, чтобы Россия вышла из Первой мировой войны.
– Не всем нравились политика Владимира Ленина из-за жестокости методов. Но стоит признать, что он создал дисциплину, стоял у истоков становления сильной Красной армии, удовлетворил бунтующий и недовольный народ.
– Если бы в России не было Октябрьской революции, то, скорее всего, бунты граждан продолжались бы. Из-за этого страна не смогла бы быть сильной и могущественной державой и отставала бы от других стран.
– Народу надоели войны, постоянный голод и смерти. Они захотели перемен. Ленин смог заручиться поддержкой народа, поэтому революция прошла для него успешно. В противном случае, в стране сохранилось бы двоевластие, что приводило бы к постоянным конфликтам.
– Фигура Ленина неоднозначна. Для крестьян он гений, потому что дал власть народу, для дворян он злодей, потому что отобрал у них все.
– Октябрьская революция перевернула Россию с ног на голову и вывела ее на новый уровень развития. Была свергнута монархия и установлена выборность власти.
– До революции в стране царила разруха, как такового правительства не было, царило двоевластие – дворянство не хотело ничего менять, а рабочие и крестьяне жаждали перемен. Ленин – гениальный политик. Разве обычный человек смог бы перевернуть весь привычный уклад в стране? Да, для становления нового общества он порой использовал жесткие меры. Но что бы было в России, если бы он не взял судьбу страны в свои руки? Благодаря революции в стране был построен социализм, где обычные крестьяне могли находиться у власти.
Оценки школьников неоднозначны. Одни считают Октябрьскую революцию толчком к развитию страны, а другие оценивают это событие как шаг назад. Между этими противоположными суждениями существует еще и множество промежуточных точек зрения, когда определенные «плюсы» граничат с некоторыми «минусами».
Пожалуй, единственное неоспариваемое никем утверждение - это значение этого события для мировой истории, влияние революции на человечество.
Стоит также отметить, что ответы учеников 9-х и 11-х классов отличаются. Младшие школьники более эмоциональны, склонны к категоричным оценкам, старшие подкрепляют свои мнения фактами, рассматривают вопрос более обширно, не упуская из вида причины и факторы, которые привели к Октябрьскому перевороту.
Редакцию порадовало то, что дети свое мнение выражают свободно, без заученных фраз из учебников по истории.
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