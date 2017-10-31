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Реванш у юношей

31 октября
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Со счетом 2:0 «Зенит-Ижевск» выиграл в Самаре очередной матч первенства России у клуба «Крылья Советов-2».

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В атаке отличились два воспитанника ижевского футбола. За несколько минут до ухода на перерыв Василий Панев открыл счет, а за две минуты до окончания матча Александр Русских забил второй мяч.

До зимнего перерыва ижевской команде осталось провести еще один матч в гостях. Тоже в Самарской области с клубом «Сызрань-2003».

Кстати, в день победной игры в Самаре погода испытала футболистов с утра снегом, а ко времени начала матча – туманом. Как водится, болельщики помянули Фурсенко, ставшего инициатором перехода на систему «осень-весна» в проведении чемпионата и первенства России.

Напомним, что в матче первого круга резерву самарских «Крыльев Советов» удалось выиграть у зенитовцев с минимальным счетом 1:0. Первенство России долгое, так что со временем справедливость и мастерство торжествуют. «Зенит-Ижевск» занимает сейчас четвертое место в турнирной таблице и при удачном стечении обстоятельств может подняться выше.

Фото: vk.com/zenitizh

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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