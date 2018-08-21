Стратегия успеха
Это сейчас ООО «Дружба» – успешное и динамично развивающееся предприятие. Но если вспомнить 2008 год, то нынешние его успехи покажутся более весомыми. Тогда, десять лет назад, предприятие прошло процедуру банкротства, и здесь появился новый собственник – Олег Кочуров.
– Поголовье было маленькое, – вспоминает нынешний директор предприятия Виктор Яблоков. – Мало было и земли. За это время количество земли увеличилось в три раза. С 4,5 тысячи гектаров земель мы пришли к 13,7, тысячи гектаров. Озимых и яровых зерновых сеем более 7 тысяч. Только озимых 1,5 тысячи. Избавились от лейкоза. Олег Георгиевич погасил долги по заработной плате. Средняя зарплата по году у нас 23 тысячи. Передовые работники – механизаторы, операторы машинного доения – нацелены заработную плату свыше 30 тысяч рублей. В прошлом году надой на корову составил 5700 литров на одну корову. Хвастаться, конечно, нечем, но сказываются последствия лейкоза. Нынче планируем надоить 6000 литров, и, я думаю, мы добьёмся этого результата.
Стратегическая задача предприятия – модернизация производства. Сегодня молочный скот находится на привязном содержании. Это не современно и неэффективно. Нагрузка на одного работающего выше, да и качество молока ниже.
– При строительстве в 80–е годы молочно–товарных ферм, которые на сегодняшний день очень даже хороши, учитывалось следующее, – объясняет Виктор Олегович. Было необходимо обеспечить людей работой, поэтому строились типичные так называемые «двухсотголовики». Сегодня необходимо идти другим путём. Нужна централизация. Поголовье должно находиться не в 4–6 бригадах, а в одной, максимум двух бригадах. Нагрузку на одного оператора машинного доения нужно увеличивать. На существующих фермах это сделать невозможно. Следовательно, необходимо строительство современных молочно–товарных ферм.
Возведение новых животноводческих помещений для ООО «Дружба» это пока перспектива, вполне возможно, не слишком далёкая. Сейчас в хозяйстве достраивается зерносушильный комплекс немецкой фирмы PETKUS. Общий объём инвестиций составляет 120 миллионов рублей. В прошлом году хозяйство уже вложило 80 миллионов. Была введена первая очередь комплекса. В конце августа строители продолжат работы.
В 2018–2019 годах они будут достраивать конусные силоса на пять тысяч тонн для хранения зерна, сразу будет поставлен цех протравливания. Когда заработает зерносушильный комплекс, на предприятии возлагают большие надежды на реализацию семенного материала. Сегодня ООО «Дружба» имеет статус семеноводческого хозяйства, однако отечественная техника не позволяет добиваться достаточно высокого качества приготовления и подработки семян. Поэтому первая задача – завершение строительства селекционно–семеноводческого центра, что позволит производить качественные семена, а значит, иметь добротную кормовую базу.
– Как только мы решим вопрос с зерносушильным комплексом, займёмся централизацией, – рассуждает Яблоков. – Потому что основное – это кормовая база. Вложились в земли, увеличили земельный фонд. Сейчас нужны качественные корма. Мы, конечно, модернизировали и молочно–товарные фермы. Транспортёры для навозоудаления, новые молокопроводы – всё это делалось и раньше, но это были не такие колоссальные вложения, которые мы сегодня вкладываем в растениеводство. К примеру, на полеводческой технике установили систему ГЛОНАС, что позволяет серьёзно экономить ресурсы. Зерносушильный комплекс для нашего хозяйства это очень тяжёлый объект, потому что при годовой выручке 250 миллионов найти 120 миллионов достаточно сложно. Но, я думаю, мы его достроим. На подходе 5–процентный инвестиционный кредит, который нам уже одобрили. Достроим зерносушильный комплекс, а потом уже будем готовить проект современной молочно–товарной фермы. Пока ещё не знаю – будет это одна на 1200 или две по 600 в разных местах. С роботами или с «каруселью»… Но уже приглашаем специалистов. Буквально месяц назад из Голландии приезжали представители компании Lely – мирового лидера по производству роботов.
Новое направление роста
С недавних пор в ООО «Дружба» появилось мясное скотоводство. А началось всё с решения проблемы лейкоза.
– В позапрошлом и прошлом годах на двух молочно–товарных фермах мы начали лейкозный скот осеменять мясным быком породы герефорд, – рассказывает Виктор Яблоков. – Мясные телята дают больший привес, и прирост мяса у них гораздо больше. Поэтому, вместо того чтобы отправлять отбракованных коров под нож, мы осеменили их герефордами. Прошло два года, и у нас подросли тёлочки первого поколения. Они были чёрно–пёстрой породы. Пока они гибридные. Потом телята у нетелей первого поколения будут ещё чище. Они станут герефордами процентов на 80–90. Но и сейчас уже отличаются. Герефорды ниже, ровнее.
На предприятии уже есть своя бойня, через которую будет проходить всё мясо. На будущий год планируется построить цех переработки мяса, которое будет поставляться в виде упакованных полуфабрикатов в торговые сети. Сейчас на предприятии в Халдах Селтинского района идёт реконструкция бывшей молочно–товарной фермы, куда ближе к осени будет перемещено всё мясное поголовье.
– Конечно, планы амбициозные, – говорит Виктор Олегович. – Для начала надо эту ферму достроить, загнать туда скот. Кормовая база там уже подготовлена. И сенаж, и силос, и всё остальное. Будем переходить на трендовое мраморное мясо, а это требует перестроения в системе кормления и содержания. Надеюсь, мы к этому придём, потому что само производство мраморного мяса оправдано, востребовано. Когда объёмы будут расти, я думаю, цех переработки будет готов, и уже будем налаживать производство.
А лошади для души… strong text Племенными лошадьми в Булае занимаются с 1983 года. Николай Фёдорович Чувашов, будучи тогда директором предприятия, начинал это дело.
– С него всё и началось, – вспоминает зоотехник по коневодству ООО «Дружба» Людмила Семёнова – Он специально пригласил зоотехника из Ижевска и начал закупать лошадей русской тяжеловозной и латвийской породы. Латвийских привозили из самой Латвии. Это были верховые лошадки. Открыли конноспортивную школу. Многие её воспитанники даже стали кандидатами в мастера спорта. Школы сейчас нет, но есть специальный тренер. Сегодня здесь преобладают русские тяжеловозы, по которым у хозяйства статус племенного завода, и орловские рысаки, лицензию на которых в ООО «Дружба» также собираются получить. Орловских в хозяйстве сейчас 20 маток, а всего 45 голов.
– Орловские рысаки в качалке бегают. Вот у нас кубки, – показывает Людмила Ивановна, – мы их выиграли в Казани. Три кубка – три первых места. Тренируем лошадей тут, у себя. По полевым дорогам. И поле нам выделили вблизи конюшни. Потом везём лошадей испытывать на Ижевский ипподром и на казанский часто возим.
Экономика коневодства – дело сложное. Это не производство мяса или молока. Конечно, есть примеры, когда лошадей разводят на мясо, получают кумыс, но, как пояснила Людмила Ивановна, для племенного хозяйства основной доход – продажа племенных животных. А дело это хлопотное. В последнее время требования к племенным конезаводам ужесточились.
– Раньше хоть две, хоть три лошади имей – лицензию давали, – поясняет Людмила Ивановна, – а теперь – не меньше 20 маток. Нужно кровь каждый год на исследования сдавать, документацию через институт коневодства вести. Каждые пять лет подтверждать этот статус. А куда деваться, статус племзавода даёт право на субсидию. Прибылей сверхмощных нет.
Несмотря на это, при смене собственника было решено коневодство продолжать.
– Я не разрушитель, – сказал тогда Олег Кочуров, новый владелец «Дружбы», – то, что было до меня, я ликвидировать не буду. Были лошади – и пусть будут.
Фото Сергей РОГОЗИН
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