26 февраля в селе Сигаево Сарапульского района пройдёт республиканский праздник «Масленица». Организаторами мероприятия выступают «Общество русской культуры УР» и Администрация Сарапульского района при поддержке Министерства национальной политики УР, Министерства культуры и туризма УР, «Дома Дружбы народов».
В празднике примут участие официальные делегации муниципальных образований Удмуртии, творческие коллективы городов и районов республики, гости и жители Сарапульского района, сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.
Масленица пройдет на семи площадках: «Тёщина встреча «Сват да зять у тёщи – первые гости!»», «Тёщины заигрыши «Наливай – ка, тёща, щей, я привел товарищей»», «Тещина лакомка «У хорошей тёщи – зять не будет тощий»», «Тёщин разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки», «Тёщины проводы».
В программе - игры, забавы, спортивные состязания, ярмарка, выступления творческих коллективов и традиционное сожжение чучела Масленицы. Также будет работать детская игровая площадка с конкурсами и аттракционами.
Продолжая славные традиции, зародившиеся в Воткинском районе, организаторы мероприятия проведут «Благотворительный Масленичный марафон «Масленичная благодать». Собранные средства будут перечислены на строительство Храма святого равноапостольного князя Владимира в селе Сигаево.
Торжественное открытие праздника состоится в 11.00 часов.
Фото: classpic.ru
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