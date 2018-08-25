«Удмуртия – территория развития образования» – платформа для диалога образовательного и экспертного сообществ по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования; площадка для презентации современных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений для образования. Мероприятие проходит сразу на четырёх площадках: в Дворце детского (юношеского) творчества, республиканском детском технопарке «Кванториум», информационно-методическом центре «Альтернатива» и реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На открытии Образовательного салона выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Мир очень быстро меняется, меняется абсолютно во всём, начиная от модели управления государством, субъектом Федерации, муниципалитетом и заканчивая сферой здравоохранения, образования. Удержать высокие позиции - не самоцель. Цель - обеспечить качественное современное образование и создать достойные условия работы педагогов, чтобы быть конкурентными на рынке», - сказал Александр Владимирович.
Также Глава Удмуртии отметил, что с 2019 года будет решаться вопрос о целевых компенсационных выплатах педагогическим и техническим работникам за работу по подготовке и проведению итоговой государственной аттестации. Стало известно, что на эти цели заложили в бюджете более 80 млн. рублей.
Второй ключевой проблемой в образовании Александр Бречалов обозначил вопрос обеспечения условий труда молодых специалистов. В последние годы замечен значительный отток молодых педагогов в другие регионы.
«Для решения проблемы мы выделим дополнительные средства, чтобы поддержать молодых специалистов в городе единовременными выплатами хотя бы на том уровне, что получают выпускники, уезжающие на работу в село. Но этого, конечно, явно недостаточно», - сказал Александр Бречалов и поручил вице-премьеру Анастасии Муталенко в процессе работы над республиканским бюджетом следующего года предусмотреть дополнительные меры поддержки начинающих педагогов.
Также в день открытия Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала об итогах работы сферы образования, планах региона по включению в реализацию нового национального проекта «Образование», включающего девять федеральных проектов с акцентом на цифровизацию школ и повышение квалификации учителей.
Работа салона продолжается. В течение двух дней эксперты расскажут о современной школе, цифровой образовательной среде, дополнительном образовании, управленческих командах, межвузовском взаимодействии, инклюзивном образовании и многом другом. Кроме обширной деловой программы с образовательными площадками, участники образовательного салона могут принять участие в воркшопах, где спикеры проведут мастер-классы и поделятся своим опытом внедрения передовых образовательных технологий. Более 1500 человек прокачивают свои профессиональные навыки перед началом учебного года.
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