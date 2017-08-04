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Республиканский модельный центр допобразования создадут в Удмуртии на федеральные средства

4 августа
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Субсидию на дополнительное образование республика получила как один из 11 регионов-победителей

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Удмуртия вошла в число 11 регионов победителей участников Федеральной целевой программы. Отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на финансовое обеспечение системы дополнительного образования детей провело Министерство образования и науки России. Как сообщает пресс-служба регионального Минобра, в 2018 году Удмуртия получит из федерального бюджета средства для создания Республиканского модельного центра дополнительного образования детей.

Модельный центр в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» будет способствовать обновлению содержания и технологий дополнительного образования. Основная задача модельного центра в Удмуртии - обеспечение к 2020 году охвата 75% детей от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами.

Проект позволит сделать дополнительное образование в регионе доступным для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Фото: Министерство образования и науки УР

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