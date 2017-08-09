Оптимизация здравоохранения в Удмуртии прошла с ошибками, заявил сегодня Александр Бречалов во время визита на ЧМЗ в Глазове. На встрече с трудовым коллективом завода работники предприятия спросили, как в республике решается проблема по привлечению медицинских кадров. Например, в Глазове не хватает врачей узких специальностей.
«По опросам населения вопросы здравоохранения являются приоритетными в списке проблем, которые наиболее волнуют граждан Удмуртской Республики. К сожалению, оптимизация, которая была проведена в регионе в силу федерального законодательства, прошла с ошибками. Речь идёт о сокращении койко-мест и оптимизации медучреждений в населённых пунктах. Сейчас мы эти ошибки исправляем. Мы собираем все жалобы от людей и проверяем их. Проводим очень долгую, но нужную работу. Иначе мы не поймём, какой запрос идёт от населения в сфере медицины.
Если мы поймём, что в Глазове есть критичные не решаемые проблемы, мы, конечно же, их будем решать. За бюджет или привлекая внебюджетные средства. Главная наша задача - обеспечить своевременный доступ граждан к медицинской помощи. Особенно это касается детей и экстренной помощи», - заявил временно исполняющий обязанности Главы региона.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, и.о. заместителя Правительства УР Наталья Сударикова проинформировала, что проблема с нехваткой узких специалистов в Глазове существует. Это было одним из мотивов объединения районной Глазовской больницы и городской больницы Глазова, чтобы аккумулировать усилия и кадровые ресурсы двух лечебных учреждений.
Александр Бречалов поручил исполняющей обязанности вице-премьера и главе города Глазова совместно с активом выделить наиболее проблемные позиции в сфере здравоохранения, которые необходимо закрыть в 2017 году.
«Если мы не найдём системного решения проблем, то будем закрывать их какими-то временными мерами, как мы это уже делаем в других муниципальных образования республики», - подчеркнул врио Главы УР.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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