Результатом ее стало подписание соглашения о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018-2020 годы.
В середине июля этого года руководство республики и ГЖД уже приняли решения, касающиеся организации пригородных пассажирских перевозок, погашения задолженности республики перед перевозчиками, повышения безопасности движения на железнодорожных переездах, обустройства прилегающей территории станции Глазов, строительства вокзального комплекса в Можге.
Все эти вопросы рассматривались и на ноябрьской встрече. За четыре месяца удалось добиться положительных перемен во многих направлениях совместной работы.
Администрация Глазова утвердила концепцию обустройства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, подготовила и направила на согласование с ОАО «РЖД» техническое задание, в которое вошла не только площадь перед железнодорожным вокзалом, но и примыкающая к ней улица. После получения согласованного технического задания администрация города организует процедуру разработки соответствующего проекта. Окончание проектных работ запланировано на январь 2018 года. По словам Александра Бречалова, до конца следующего года весь проект должен быть полностью реализован.
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР и администрация города Можги выбрали земельный участок под строительство вокзала. Разработано предпроектное решение и подготовлен генплан участка с предполагаемым размещением инженерных коммуникаций. Проектно-изыскательские работы начнутся в следующем году.
Глава Удмуртии подчеркнул, что соглашение охватывает весь комплекс вопросов, связанных с железной дорогой, в их числе и финансовые отношения:
– У Удмуртии есть обязательства перед РЖД. Задолженность по пригородным перевозкам, возникшая перед компаниями, в том числе перед теми, в которых имеет свою долю Удмуртия («Содружество»), мы частично погасили (в совокупности более 17 миллионов рублей за 2014 и 2016 годы). Остальную часть, а это около 50 миллионов рублей, будем возвращать поэтапно. Мы попросили коллег из РЖД подготовить график погашения – вам хорошо известна ситуация с бюджетом на 2018 год. Свои обязательства будем выполнять.
Анатолий Лесун отметил, что предыдущее соглашение реализовано обеими сторонами, поэтому подписан новый документ на следующие три года:
– Наша встреча показала, что даже в трудных экономических условиях добрые намерения по решению вопросов, прежде всего, социального характера подтверждаются конкретными решениями в пользу жителей республики.
Начальник ГЖД заметил, что в Можге будет не просто реконструкция железнодорожного вокзала. На станции появится современный транспортно-пересадочный узел. Транспортники рассматривают возможность реконструкции и платформ, что соответствует сегодняшним запросам можгинцев и других жителей республики.
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