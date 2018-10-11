Время пришло
– Мы отсрочивали принятие закона столько, сколько могли, – отметил Андрей Исаев в начале пресс–конференции, прошедшей в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» 3 октября. – Когда финансово–экономический блок правительства поднимал тему повышения пенсионного возраста, говорилось о том, что это позволит сэкономить бюджетные деньги. Нашей принципиальной позицией было то, что нельзя экономить на пенсионерах. Это подтвердил и президент, который заявил, что все средства, полученные в результате повышения пенсионного возраста, в полном объёме будут направлены в пенсионную систему.
Андрей Исаев подчеркнул, что в России качественно меняется соотношение между работающими гражданами и пенсионерами.
– В 1941 году, накануне Великой Отечественной войны, на 200 миллионов граждан было 4 миллиона пенсионеров, в 1956 году, на момент установления нынешнего пенсионного возраста, на 200 миллионов человек приходилось 26 миллионов пенсионеров. Сейчас на 145 миллионов населения России – 46,5 миллиона пенсионеров.
Со слов депутата, сегодня соотношение тех, кто платит взносы в Пенсионный фонд, к числу пенсионеров составляет 1,2.
– Можно было ничего не делать, бюджетные возможности для того, чтобы ещё протянуть 10–15 лет, в стране есть. Проще было бы и президенту, и правительству, и нам никаких решений не принимать, всё оставить, как есть. И рейтинги были бы на месте, и проблем никаких не возникало бы, но только мы понимаем, что через некоторое время система пришла бы в тупик. Следующему поколению руководителей всё равно пришлось бы это решение принимать, но в гораздо более сложных условиях, чем мы принимаем сейчас. У нас есть возможность, во–первых, обеспечить переходный период, во–вторых, принять те страховочные меры, которые предложил президент в своих поправках.
Закон на стороне работника
При рассмотрении законопроекта депутатам Госдумы удалось принять целый пакет решений, на которых настаивали профсоюзы.
– Мы ратифицировали 102–ю конвенцию МОТ, – уточнил Андрей Исаев. – Приняли поправку в Трудовой кодекс о предоставлении времени для диспансеризации за счёт работодателя: для всех категорий работников – один день раз в три года, для лиц предпенсионного возраста – два дня ежегодно.
Кроме того, депутаты приняли законопроект об обеспечении участия представителей работников в коллегиальных органах управления организаций. Он даёт возможность контролировать решение вопросов увольнения, оплаты труда и предоставления соцпакета.
– Мы приняли поправку в Уголовный кодекс, в соответствии с которой установлена уголовная ответственность за дискриминацию работников предпенсионного возраста, – сказал в продолжение Андрей Исаев. – Она эквивалентна тому, что уже существует в Уголовном кодексе в отношении дискриминации беременных и женщин, имеющих детей до 3 лет. В стадии принятия находятся поправки в Налоговый кодекс, которые сохраняют льготы по налогу на недвижимость – квартиры, землю и дачные участки – для лиц, находящихся в предпенсионном возрасте. Льготы будут предоставляться по старому пенсионному возрасту, а не по новому.
Не обошлось без внесения поправок и в Бюджетный кодекс. К слову, деньги, конфискованные по суду в результате коррупционных преступлений, будут направляться на выплату страховых пенсий.
По словам Андрея Исаева, депутатам и Правительству РФ предстоит при подготовке бюджета 2019 года и планового периода рассмотреть ряд подзаконных актов, направленных на реализацию поддержки занятости населения.
– Речь идёт о переквалификации, переобучении и создании рабочих мест, – уточнил парламентарий. – Правительство должно выйти с предложением о создании преференций для работодателей, у которых трудятся люди предпенсионного возраста.
Пенсия будет расти
При принятии Закона о повышении пенсионного возраста ключевые поправки внёс также Президент России. Он предложил снизить пенсионный возраст женщинам и увеличить для них норматив только на 5 лет, то есть до 60 лет. Кроме того, предусмотрен ряд важных страховых механизмов. Первые два года будет действовать переходный период. Во–первых, лица предпенсионного возраста смогут на полгода сокращать время выхода на пенсию. Во–вторых, в случае если работника в предпенсионном возрасте и имеющего стаж 20 лет (женщина) и 25 лет (мужчина) уволят по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации или предприятия, он может оформить пенсию досрочно. Лица, которые отработали 42 года (мужчина) и 37 лет (женщина), независимо от того, попали они под сокращение или нет, могут на два года раньше оформить пенсию. Для лиц предпенсионного возраста в три раза увеличилось пособие по безработице. – Самое главное – зафиксировано обеспечение роста пенсии на уровень выше инфляции, – отметил Андрей Исаев. – Президент внёс в закон размеры индексации пенсии на ближайшие пять лет. Она будет индексироваться не с 1 февраля, а с 1 января. В 2019 году предполагается индексация на 7 процентов при годовой инфляции 2018 года в 3,5 процента.
В завершение разговора о пенсионной реформе Андрей Исаев подчеркнул, что объём субсидий из федерального бюджета Пенсионному фонду не уменьшится, более того, увеличится общий объём средств, связанных с реализацией этого проекта.
Кстати
Поправки в Закон о повышении пенсионного возраста озвучила также фракция «Единая Россия». В частности, накопительную часть пенсии негосударственные пенсионные фонды будут выплачивать по старому пенсионному возрасту. Если граждане накопили меньше 5 процентов от суммы страховой части пенсии, они смогут получить их разовой выплатой. Если накоплено больше 5 процентов, то можно либо назначить себе срочную пенсию, которая будет выплачиваться в течение 10 лет, при этом человек будет продолжать работать, либо присоединить накопительную часть к пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Бюджет в плюсе
Валерий Бузилов, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам, рассказал о работе над принятием бюджета. По словам парламентария, ожидается серьёзное и качественное увеличение доходов и расходов трёхлетнего бюджета.
– Впервые за несколько лет он формируется как профицитный, – отметил Валерий Бузилов. – Прогнозируемые доходы возрастут более чем на триллион. В 2019 году они составят почти 20 триллионов, в 2020 году – 20,2, в 2021 – 20,9.
Депутат рассказал также о принятии закона о создании федерального инвестиционного фонда, средства которого будут направляться на реализацию инфраструктурных проектов, в частности, на реконструкцию ижевского аэропорта. Деньги на выполнение проектно–сметных работ – 90 миллионов рублей – республика получит уже в 2019 году.
Кроме того, Валерий Бузилов отметил, что наблюдается рост финансирования по федеральным программам. По программе стимулирования жилищного строительства в 2019 году в Удмуртию поступит 441 миллион рублей на строительство в Ижевске школы в седьмом микрорайоне и детского сада на улице Цветочная.
Новый подход к решению старых проблем
Продолжая пресс–конференцию, член комитета Госдумы РФ по образованию и науке Алексей Загребин рассказал о принятии Закона об изучении родных языков.
– В первом варианте этот законопроект вызвал много вопросов, – отметил депутат. – Была создана межведомственная рабочая группа, которая дорабатывала его. После того как закон был принят, мы вместе с депутатами Госсовета, представителями Министерства образования и науки Удмуртии провели большое совещание в селе Большая Уча, где собрали учителей родных языков республики. На совещании были заданы непростые вопросы, потому что это достаточно новый подход к реализации языковой политики в нашей стране.
– У нас есть серьёзная проблема, которую необходимо решать, – это проблема Нацбиблиотеки, – продолжил Загребин. – Мы не оставляем попыток сдвинуть эту проблему с мёртвой точки, надеемся на полнейшее взаимопонимание с исполнительной властью.
– На уровне Министерства культуры включение в программу было поддержано, на уровне Минэкономразвития идёт торможение, – поддержал коллегу Андрей Исаев. – Но мы работу продолжаем, есть надежда, что в эту трёхлетку вопрос удастся решить.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.