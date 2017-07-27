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Решение без проволочек

21 июля
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По следам выступления «Удмуртской правды»

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2 марта 2017 года в газете «Удмуртская правда» была опубликована статья «Есть деньги и место, но нет разрешения» о волоките, развернувшейся вокруг передачи под маленькую церковь старого заброшенного здания хозблока в городке Металлургов Октябрьского района – многонаселенном микрорайоне Ижевска, где нет ни одного православного храма.

Это строение на окраине парка при госпитале для ветеранов войн, подведомственное Министерству здравоохранения, стало убежищем бомжей и пугало прохожих запущенным видом. Пациенты госпиталя, люди, проживающие в этом микрорайоне, собрали около четырехсот подписей с просьбой отдать Ижевской епархии эту развалюху, которую молодой священник Иван Быков взялся перестроить на старом фундаменте и крепком первом этаже в небольшую, но полноценную церковь для уже зарегистрированного прихода во имя святого Луки Крымского. Нашелся и инвестор. Добро на передачу здания епархии дали главврач госпиталя и министр здравоохранения. Дело застопорилось на Министерстве имущественных отношений.

– Уже через месяц после прихода врио главы республики Александра Бречалова нам передали это здание, - рассказывает священник Иван Быков. - Министерство имущественных отношений моментально перестало видеть какие-то проблемы. Вообще, оказалось, что в этом месте проходят коммуникации, и возводить здесь какие-то новостройки, о которых нам толковали ранее в Минимуществе, объясняя проволочки поисками инвестора, было нельзя. Я ходил в Минимущество просителем два года. А тут мне дали полный пакет документов в один день. Случилось это после того, как 5 мая Александр Бречалов посетил пациентов и медперсонал госпиталя, чтобы поздравить их с Днем победы. Я тоже был на этой встрече, так как в госпитале находится молельная комната во имя Луки Крымского, где я – настоятель. Думаю, выступление газеты также сыграло свою роль, как и приход нового, пока исполняющего обязанности министра имущественных отношений Степана Корепанова-Камского.

Жизнь моментально закипела на заброшенном дотоле участке, в чем я смогла убедиться, посетив одну из первых служб возле будущего храма. Первым делом приглашенные строители расчистили территорию и здание, огородили выделенную землю, построили временную дощаную площадку для совершения молебнов - они начались 11 июня. Владыка Викторин посетил будущую стройку, помолился со всеми прихожанами, а потом поздравил их и молодого батюшку с началом большого дела – возведения церкви. Старое здание, как показали исследования, очень прочное, сложено из крупных блоков, а фундамент сможет выдержать нагрузку будущего купола, небольшой звонницы и достроенного второго этажа. Сейчас епархиальный архитектор-древлехранитель Владимир Борщев занимается проектом здания. Эскиз проекта, на котором владыка поставил свою подпись, был выставлен на одном из молебнов. Этот храм будет не типовым, а уникальным, авторским – с шатровым верхом и одноярусной звонницей. Хватит места для воскресной школы, трапезной, раздевалки, служебного помещения. На втором этаже разместится церковный хор.

Жители микрорайона приходят на воскресные молебны и радуются: вместо бомжатника возводится духовный культурный центр. Благодарят батюшку и всех, кто помог решить вопрос.

– Я все это время не терял надежду, чувствовал поддержку Бога и верил, что все получится. Так и случилось, - говорит отец Иван. – Уже появились новые помощники, спонсоры. Думаю, все наши прихожане, жители микрорайона, примут участие в строительных работах. Тогда новый храм станет по-настоящему их родным храмом.

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Автор статьи

1021054 Нина ПУЗАНОВА Все материалы этого автора

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