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Репетиция Парада Победы пройдёт в Ижевске 5 мая

4 мая
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В субботу 5 мая в Ижевске состоится репетиция Парада Победы. Она пройдёт на Центральной площади с 15 до 18 часов. Увидеть её смогут все желающие.

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Репетиция станет точной копией главного Парада Победы, который начнётся в 10 часов утра 9 мая. В репетиции примут участие все участники Парада и праздничного шествия, посвящённого 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, военная и транспортная техника.

Начнется парад по традиции с выноса копии Знамени Победы на Центральную площадь города Ижевска.

В 2018 году в Параде и праздничном шествии принимают участие 33 парадных расчёта, включающих1604 человека. Это20 детских и юношеских парадных расчётов, 9 парадных расчётов силовых структур (МЧС, МВД, Нацгвардия, Приставы, УФСИН), 4 парадных расчёта ветеранов (ветераны Военной службы, Ветераны Афганистана, Чернобыля, Ветераны воздушно-десантных войск и пограничных войск). Впервые в этом году в Параде пройдут ветераны Пограничных войск и парадный расчёт офицеров военных представительств Министерства обороны РФ. Кроме того, 4 парадных расчёта представят историческую часть и реконструкцию армейской формы и амуниции разных лет. В параде пройдут по улицам города около 30 единиц техники, в том числе ретро-автомобили и военная техника - зенитно-ракетные комплексы ОСА и ТОР. ТОРы будут представлены как на колесном, так и гусеничном ходу.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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