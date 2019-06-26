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Ремонтируемые участки дорог проверили в Удмуртии

26 июня
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Власти республики призвали подрядчиков прислушиваться к замечаниям населения.

%d0%a0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82 %d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3 Ремонтируемые участки дорог проверили в Удмуртии

В Удмуртии проверили ремонтируемые участки дорог. Объекты в Ижевске осмотрел председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, власти вместе с общественниками оценили работы на улице 10 лет Октября, Барышникова. На последнем участке к членам комиссии обратилась местная жительница. Она указала на отсутствие на некоторых участках бордюрного камня. Дорога в этом месте с уклоном, что неизбежно приведёт к выносу грунта с газона на проезжую часть при первых же дождях.

Председатель Правительства с претензией полностью согласился и потребовал городского заказчика разобраться в ситуации, и бордюрные камни установить: «Это необходимо сделать обязательно, поскольку грош – цена всей нашей работе, если мы на таком протяжении бордюры установили, но в той самой точке, которая как раз будет влиять на вынос грязи на дорожное полотно, у нас бордюра нет. Либо в рамках контракта, либо процентуйте отдельно, отдельно процедуру объявляйте и устраняйте эти замечания, совершенно справедливые, которые мы слышим».

Ярослав Семенов призвал прислушиваться к замечаниям населения. Он подчеркнул, что к реализации национального проекта, который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным, нельзя подходить формально: «Показатели эффективности органов власти – это не только цифры и статистика, а реальные позитивные изменения в жизни каждого человека».

Последним участком, который посетила комиссия, стала улица Курченко. Здесь основные работы также завершены. Подрядчик выполнил фрезерование, уложил два слоя асфальта, обустроил съезды и стоянки, частично отремонтировал тротуар.

В целом, итогами осмотра Ярослав Семенов остался доволен, отметив, что темпы выполнения работ дают основания рассчитывать на своевременное завершение всех работ по национальному проекту в рамках установленных контрольных точек.

Общественники же обратились к Ярославу Семенову с просьбой проверять не только ремонтирующиеся или сданные в прошлом году гарантийные участки, но и те, где гарантийный срок уже подходит к концу.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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