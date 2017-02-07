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Ремонт завершен. Угроза осталась

6 февраля
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Сегодня уже ничего не напоминает об аварии, которая произошла в ночь с 7 на 8 января в доме №49 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске. Восстановительные работы в пострадавшем доме завершены, однако кровлю признали аварийной, и она требует немедленного капитального ремонта.

0 mediagal 62018 1 Ремонт завершен. Угроза осталась

Более 70 административных дел завели жилинспекторы Удмуртии на коммунальщиков за нерасчищенные от снега крыши. Но могут ли жильцы спать спокойно?

Сегодня уже ничего не напоминает об аварии, которая произошла в ночь с 7 на 8 января в доме №49 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске. Тогда в четырехэтажке под тяжестью снега рухнула кровля. Площадь обрушения составила более 80 кв. метров. Почти на 12 часов жители 40 квартир в 25-градусный мороз оставались без тепла. Кроме того, сломанная несущая балка повредила три стояка отопления, в результате шесть квартир были затоплены. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

По выводам комиссии, причиной обрушения стало большое количество снега, скопившегося на кровле, а также особенность строения пролетов. Сейчас все восстановительные работы в пострадавшем доме завершены. Обязанность по их выполнению была возложена на управляющую компанию, так как именно она ответственна за техническое состояние дома. Был поставлен и конкретный срок выполнения работ – до 1 февраля. Строители справились даже раньше. Работу коммунальщиков принимал лично глава Ижевска Юрий Тюрин.

По словам заместителя директора ООО «Ижевская УК» Андрея Мухамиджанова, в ходе восстановительных работ было заменено 300 кв. метров всего ската крыши. Работы выполняла подрядная организация ООО «Город». Обошлись они почти в 700 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о компенсациях причиненного ущерба жильцам пострадавших квартир.

– По затопленным шести квартирам были составлены акты, с собственников собраны документы на возмещение ущерба, документы переданы в страховую компанию, в течение трех недель будет подсчитана сумма ущерба и начнутся выплаты компенсаций, - пообещал он.

Несмотря на то, что все необходимые восстановительные работы в доме выполнены, жильцы вряд ли смогут спать спокойно.

– Строительная экспертиза показала, что стропильная система кровли изношена на 67 процентов, - подчеркнул заместитель директора «Ижевская УК». – Кровлю признали аварийной, и она требует немедленного капитального ремонта. Заключение в ближайшее время мы отправим в Фонд капитального ремонта Удмуртии, чтобы перенести ремонт в доме на более ранний срок, - рассказал Андрей Мухамиджанов.

При этом он добавил, что если бы жители дома были активнее, то аварии вообще удалось бы избежать.

– Буквально через дорогу находится дом № 40. Собственники в 2014 году приняли решение о сборе средств на капитальный ремонт на спецсчете, а в 2015 проголосовали за повышение взноса на капремонт до 11 рублей. В январе 2016 года в доме были проведены работы по капитальному ремонту кровли. Собственники дома № 49 не проявили инициативы и оказались в «общем котле», несмотря на аварийное состояние кровли, дом включен в программу капремонта только на 2019-2022 годы, - посетовал Андрей Мухамиджанов.

Но как говорится, после драки кулаками не машут, и сегодня нужно как можно скорее отремонтировать аварийную кровлю. И городские власти готовы помочь жильцам.

– Вместе с управляющей компанией мы обратимся в Фонд капитального ремонта, чтобы ускорить капремонт этого дома, - пообещал Юрий Тюрин.

В городе после ЧП прошла тотальная проверка всех кровель. В Октябрьском районе, по словам главы администрации Валерия Мартынова, проверяли не только, как очищают крыши от снега, но и оценили их надежность.

– В ходе проверок специалисты особое внимание уделяли двухскатным кровлям. Всего их в районе 328. Проводили обследование не только самих крыш, но и чердачных помещений и перекрытий - оно произведено, по крайней мере, визуально. Там, где есть сомнения, вызываем специалистов - тех, кто может дать технически грамотную экспертизу, и уже от этого будем отталкиваться, - подчеркнул Валерий Мартынов.

Государственная жилищная инспекция также провела в республике масштабную проверку качества очистки крыш и козырьков жилых домов от снега и сосулек. По ее итогам только в Ижевске было возбуждено 70 административных дел. В списке нарушителей более 20 управляющих компаний и ТСЖ. Теперь им грозят серьезные штрафы до 300 тысяч рублей.

В ГЖИ обещают, что рейды продолжатся, проверки будут проводиться на основании результатов визуальных осмотров и сообщений жильцов.

– Мы понимаем, что снегопады продолжаются, соответственно, эта работа будет продолжена до конца сезона. Февраль, март - это тот период, когда снег становится мокрым, а значит - тяжелым. Возникает опасность схода снега и падения сосулек с крыш, а также обрушения кровель, - пояснил главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

Фото: izh.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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