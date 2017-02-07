Более 70 административных дел завели жилинспекторы Удмуртии на коммунальщиков за нерасчищенные от снега крыши. Но могут ли жильцы спать спокойно?
Сегодня уже ничего не напоминает об аварии, которая произошла в ночь с 7 на 8 января в доме №49 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске. Тогда в четырехэтажке под тяжестью снега рухнула кровля. Площадь обрушения составила более 80 кв. метров. Почти на 12 часов жители 40 квартир в 25-градусный мороз оставались без тепла. Кроме того, сломанная несущая балка повредила три стояка отопления, в результате шесть квартир были затоплены. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
По выводам комиссии, причиной обрушения стало большое количество снега, скопившегося на кровле, а также особенность строения пролетов. Сейчас все восстановительные работы в пострадавшем доме завершены. Обязанность по их выполнению была возложена на управляющую компанию, так как именно она ответственна за техническое состояние дома. Был поставлен и конкретный срок выполнения работ – до 1 февраля. Строители справились даже раньше. Работу коммунальщиков принимал лично глава Ижевска Юрий Тюрин.
По словам заместителя директора ООО «Ижевская УК» Андрея Мухамиджанова, в ходе восстановительных работ было заменено 300 кв. метров всего ската крыши. Работы выполняла подрядная организация ООО «Город». Обошлись они почти в 700 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о компенсациях причиненного ущерба жильцам пострадавших квартир.
– По затопленным шести квартирам были составлены акты, с собственников собраны документы на возмещение ущерба, документы переданы в страховую компанию, в течение трех недель будет подсчитана сумма ущерба и начнутся выплаты компенсаций, - пообещал он.
Несмотря на то, что все необходимые восстановительные работы в доме выполнены, жильцы вряд ли смогут спать спокойно.
– Строительная экспертиза показала, что стропильная система кровли изношена на 67 процентов, - подчеркнул заместитель директора «Ижевская УК». – Кровлю признали аварийной, и она требует немедленного капитального ремонта. Заключение в ближайшее время мы отправим в Фонд капитального ремонта Удмуртии, чтобы перенести ремонт в доме на более ранний срок, - рассказал Андрей Мухамиджанов.
При этом он добавил, что если бы жители дома были активнее, то аварии вообще удалось бы избежать.
– Буквально через дорогу находится дом № 40. Собственники в 2014 году приняли решение о сборе средств на капитальный ремонт на спецсчете, а в 2015 проголосовали за повышение взноса на капремонт до 11 рублей. В январе 2016 года в доме были проведены работы по капитальному ремонту кровли. Собственники дома № 49 не проявили инициативы и оказались в «общем котле», несмотря на аварийное состояние кровли, дом включен в программу капремонта только на 2019-2022 годы, - посетовал Андрей Мухамиджанов.
Но как говорится, после драки кулаками не машут, и сегодня нужно как можно скорее отремонтировать аварийную кровлю. И городские власти готовы помочь жильцам.
– Вместе с управляющей компанией мы обратимся в Фонд капитального ремонта, чтобы ускорить капремонт этого дома, - пообещал Юрий Тюрин.
В городе после ЧП прошла тотальная проверка всех кровель. В Октябрьском районе, по словам главы администрации Валерия Мартынова, проверяли не только, как очищают крыши от снега, но и оценили их надежность.
– В ходе проверок специалисты особое внимание уделяли двухскатным кровлям. Всего их в районе 328. Проводили обследование не только самих крыш, но и чердачных помещений и перекрытий - оно произведено, по крайней мере, визуально. Там, где есть сомнения, вызываем специалистов - тех, кто может дать технически грамотную экспертизу, и уже от этого будем отталкиваться, - подчеркнул Валерий Мартынов.
Государственная жилищная инспекция также провела в республике масштабную проверку качества очистки крыш и козырьков жилых домов от снега и сосулек. По ее итогам только в Ижевске было возбуждено 70 административных дел. В списке нарушителей более 20 управляющих компаний и ТСЖ. Теперь им грозят серьезные штрафы до 300 тысяч рублей.
В ГЖИ обещают, что рейды продолжатся, проверки будут проводиться на основании результатов визуальных осмотров и сообщений жильцов.
– Мы понимаем, что снегопады продолжаются, соответственно, эта работа будет продолжена до конца сезона. Февраль, март - это тот период, когда снег становится мокрым, а значит - тяжелым. Возникает опасность схода снега и падения сосулек с крыш, а также обрушения кровель, - пояснил главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов.
Фото: izh.ru
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