Двор на улице Родниковой, 64. Чистая ухоженная придомовая территория: газоны, цветники, новенький асфальт, тротуары, выложенные бордюрным камнем, на проезжей части установлены «лежачие полицейские», чтобы машины при въезде во двор притормаживали…
Трудно представить, что еще летом этот двор больше напоминал большую строительную площадку. Ревела техника, кругом были горы вывороченной земли и металлоконструкций. Энергетики в рамках заключенного с городом концессионного соглашения меняли здесь большой участок квартальных сетей от одной из «веток» от ЦТП-11 «Север».
– На этом участке при строительстве магистрали были заужены диаметры, и в расположенных в этом районе домах на протяжении последних лет были сложности с поддержанием температурных режимов, - поясняет директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов. – В 2015 и 2016 годах мы переложили здесь квартальные сети до домов № 60, № 62, а нынче полностью завершили проект по реконструкции этого микрорайона, заменив последнюю 600-метровую «ветку» теплосетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП до дома № 64. При замене трубопроводов использовались самые современные и долговечные материалы. Так, при перекладке сетей горячего водоснабжения применялась полимерная труба «изола», которая характеризуется повышенной надежностью и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. На отопление клали стальную трубу в ППУ-изоляции. Она собрана по принципу «труба в трубе» – состоит из стали, пенополиуретана и полиэтилена и может прослужить 25 лет и больше. Это позволило нам полностью «закрыть» проблему с теплом и горячей водой в этом районе на долгие годы вперед.
Этот объект значим еще тем, что он попал в программу «Re:конструкция-2017». Группа «Т Плюс» внедряет ее во всех регионах своего присутствия в целях повышения технической надежности систем теплоснабжения и качества услуг для конечных потребителей. В том числе она предполагает дополнительное благоустройство территорий на месте раскопов. Такой подход получил у энергетиков название «Благоустройство с плюсом».
– После ремонта мы не просто привели территорию двора в первоначальный вид, но еще существенно улучшили его с инфраструктурной и эстетической точек зрения, - рассказывает Ярослав Балобанов. - Положили во дворе новый асфальт, по просьбе жителей установили на проезжей части искусственные неровности, дополнительно благоустроили во дворе зеленую зону: сделали новые газоны, высадили цветы и кустарники. В общей сложности на этот объект мы потратили 4,2 млн. рублей, включая благоустройство.
Дополнительный объем благоустроительных работ в рамках программы «Re:конструкция-2017» проведен и по ул. 9 Января, в микрорайоне «5 Буммаш». В прошлом году в этом районе энергетики «загнали под землю» большой участок наземных коммуникаций на одной из основных «веток», ведущей от ЦТП микрорайона к 12 жилым домам и двум соцобъектам. В этом, в рамках концессионного соглашения, заменили 840-метровый участок трубопроводов отопления и горячего водоснабжения вдоль домов №№ 187-191. А в качестве компенсации жителям за доставленные неудобства проложили вдоль домов новый тротуар.
– Раньше здесь была разбитая пешеходная дорожка, которая не видела ремонта со времен постройки этих домов. Теперь это полноценный тротуар с новыми газонами, который отделен от проезжей части бордюрным камнем. Стало не только удобно и безопасно ходить, но и приятно посмотреть, - делится впечатлениями местный житель.
Под «Re:конструкцию» попал и тротуар на ул. Нижней, 32. Этим летом энергетики заменили там большой участок магистрального трубопровода диаметром 500 мм, тем самым повысив надежность теплоснабжения более 150 домов и соцучреждений в микрорайонах Металлурга.
– Обновление магистральных теплосетей не входит в концессионное соглашение, - напомнил директор ООО «УКС». - Но их реконструкция является одним из ключевых мероприятий ежегодных ремонтных программ нашей компании, поскольку эти сети снабжают теплом большое количество потребителей города. А учитывая важность этого объекта, мы включили его в программу «Благоустройство с плюсом».
На Нижней в зону благоустройства попадали проезжая часть и тротуар, на которые после реконструкции трубопроводов положили новое высококачественное асфальтовое покрытие. Причем был заасфальтирован не только участок автомобильной дороги на месте самого раскопа, но и вся ширина проезжей части. Полностью была обновлена и пешеходная дорожка.
В целом в реконструкцию тепловых сетей Ижевска и последующее благоустройство компания «Т Плюс» и «Удмуртские коммунальные системы» в 2017 году направили свыше 500 млн. рублей. Именно такой ежегодный объем вложений концессионера в модернизацию городских теплосетей предполагает подписанное с администрацией Ижевска концессионное соглашение. Причем, только часть этих средств (порядка 130 млн. рублей) в текущем году обеспечено тарифным решением. Основной объем вложений в теплосети – это инвестиции теплоснабжающей компании.
– Все повышенные финансовые обязательства, взятые на себя компанией, – это, по сути, ответ на ключевой запрос в сфере ЖКХ, от потребителей и органов власти на повышение надежности теплоснабжения. Авансируя работы по реконструкции теплосетей и вкладывая дополнительные средства в благоустройство, компания «Т Плюс» тем самым заявляет о своих серьезных и долгосрочных намерениях в развитии городской тепловой инфраструктуры. Все это стало возможным благодаря тому, что город Ижевск и руководство компании приняли совместное конструктивное решение застарелой проблемы изношенных муниципальных сетей – концессионное соглашение. Сейчас важно не сбавлять темп и масштабы этой работы и дальше двигаться по намеченному плану, закрепленному в договоре, - подчеркнул Ярослав Балобанов.
Компетентно
Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный:
– На утро 20 октября в Ижевске не было ни одного жилого дома и социального объекта, отключенного от отопления и горячего водоснабжения. Такого в городе не было уже давно. Это наглядный результат реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, подписанного администрацией города с «Т Плюс» и ООО «Удмуртские коммунальные системы». Хотя прошел всего год с момента его подписания, но мы уже сейчас видим качественные изменения. Уменьшилось количество порывов на теплосетях, отключений коммунальных ресурсов и, как следствие, - количество обращений горожан. Возникающие аварийные порывы на сетях оперативно устраняются. В то же время за последний год значительно увеличился объем работ не только на теплосетях, которые обслуживает ООО «УКС», но и на сетях водоснабжения и водоотведения Ижводоканала, благоустраиваются придомовые территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас стоит задача - до заморозков закрыть все перекопы, благоустроить максимальное количество объектов, привести в порядок территории, где еще ведутся ремонтные работы.
Фото «УКС»
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