Капитальный ремонт на автомобильной дороге федерального значения М-7 “Волга” в Алнашском районе привел к затору движения автотранспорта, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии. Пробка составляет примерно 2 км по протяженности, среднее время нахождения в ней составляет 25-30 минут.
В качестве альтернативного варианта движения из Ижевска в сторону Казани водителям легковых автомобилей предлагают следующий вариант объезда: Ижевск-Малая Пурга-Варзи-Ятчи-Алнаши протяженностью 91 км, перебег составляет 4 км.
Фото: Newsler.info
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