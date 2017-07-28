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Ремонт федеральной трассы в Удмуртии привел к пробке в 2 километра

27 июля
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Автомобилистам предлагают маршрут объезда участка капитального ремонта федеральной трассы в Алнашском районе

Gubernator chelyabinskoy oblasti poruchil razobratsya s probkami na trasse m 5 ural iz za remonta do Ремонт федеральной трассы в Удмуртии привел к пробке в 2 километра

Капитальный ремонт на автомобильной дороге федерального значения М-7 “Волга” в Алнашском районе привел к затору движения автотранспорта, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии. Пробка составляет примерно 2 км по протяженности, среднее время нахождения в ней составляет 25-30 минут.

В качестве альтернативного варианта движения из Ижевска в сторону Казани водителям легковых автомобилей предлагают следующий вариант объезда: Ижевск-Малая Пурга-Варзи-Ятчи-Алнаши протяженностью 91 км, перебег составляет 4 км.

Фото: Newsler.info

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