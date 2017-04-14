В Ижевске в этом году отремонтируют около 70 километров дорог. Работы будут идти в рамках программы «Ижевская городская агломерация» на 32 участках. Перечень объектов определен на основании обращений граждан, общественных организаций, предписаний ГИБДД и обследования улично-дорожной сети города.
Список объектов размещен на сайте города Ижевска, в него в том числе вошли дороги, которые в прошлом году были отремонтированы в однослойном исполнении. Для того чтобы не допустить быстрого разрушения дорожного полотна, в этом году на этих участках будет положен второй слой асфальта.
Как сообщает начальник Управления благоустройства и транспорта Алексей Красноперов, торги по выбору подрядчиков на ремонт дорог пройдут уже на следующей неделе, к работам планируется приступить 10-15 мая. Завершить эти работы планируется, как и в прошлом году, - до 1 сентября.
По материалам информационно-аналитического управления администрации Ижевска
Фото: izhlife.ru
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