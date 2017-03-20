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Реку Иж в Удмуртии обследовали с помощью беспилотников

20 марта
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P2ulvtrhrl 800x600 Реку Иж в Удмуртии обследовали с помощью беспилотников

В преддверии паводкового периода реки в Удмуртии обследуют с помощью беспилотников. На прошлой неделе был проведен мониторинг паводковой обстановки на реке Иж.

По информации ГУ МЧС России по УР, применение современных летательных аппаратов позволяет за меньшее время обследовать большую территорию.

Так, авиаразведка Ижа в течение часа позволила обследовать 15 километров реки. Задачи по мониторингу за паводковой обстановкой беспилотными воздушными суднами выполнялись на высоте 100 и 300 метров.

Как отметил начальник центра беспилотной авиации и робототехнических средств СПСЧ капитан внутренней службы Руслан Богданов, в целом обстановка на реке Иж удовлетворительная. Данные разведки переданы в центр управления кризисной ситуации для дальнейшего принятия решения по развитию паводковой обстановки.

Фото: 18.mchs.gov.ru

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