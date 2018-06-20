Поддержать российскую команду пришли тысячи ижевчан и гостей столицы. Во втором тайме трибуны практически не смолкали. Эта игра войдёт в историю. Впервые за 32 года наши спортсмены практически гарантировали себе выход в плей-офф. Следующие матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года можно будет также посмотреть в фан-зоне Ижевска.
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ СОБРАЛА ФАН-ЗОНА ИЖЕВСКА
20 июня0
Матч между сборными России и Египта состоялся. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу сборной России. В фан-зоне Ижевска этот матч собрал рекордное количество болельщиков.
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ СОБРАЛА ФАН-ЗОНА ИЖЕВСКА
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