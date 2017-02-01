Общая стоимость работ по реконструкции аэропортового комплекса столицы Удмуртии оценивается в 2 млрд. 582 млн. 600 тыс. рублей. Из этой суммы 1 млрд. 475 млн. 500 тыс. рублей составляют средства из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на оплату проектных работ, ремонт взлетно-посадочной полосы, перронов и рулежных дорожек, являющихся федеральной собственностью, а также на создание современной дренажной системы. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Остальные 1 млрд. 107 млн. 100 тыс. рублей будут переданы из республиканского бюджета ОАО «Ижавиа» как инвестору, 100% акций которого принадлежат Удмуртской Республике. Инвестор вложит свои деньги в республиканскую собственность – здания аэропорта и вспомогательных служб воздушной гавани Удмуртии.
«Ижавиа» должна будет вложить 450 млн. рублей в 2019 и порядка 620 млн. рублей в 2020 году.
По словам Алексея Горбачева, проект реконструкции Ижевского аэропорта должен быть готов к середине 2017 года. Проект Соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта, Правительством Удмуртской Республики и акционерным обществом «Ижавиа» о реализации мероприятия федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» о реконструкции аэропортового комплекса города Ижевска накануне одобрил Президиум Правительства Удмуртской Республики.
Фото: aviabilet.ru
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