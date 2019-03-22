За перезагрузку берегов и русла реки Подборенка взялись общественники, которые уже знакомы городу по реализации проекта «Открытый сад». В этом году активисты решили объединить силы неравнодушных ижевчан вокруг более масштабного проекта. По их словам, опыт работы над этим проектом может служить образцом для благоустройства других городских объектов.
Экологические проблемы рек
В Ижевске протекают более 20 рек, но сегодня это десятки гектар неблагоустроенных, замусоренных и небезопасных пространств, которые исключены из городской жизни. Проблема загрязнения рек уже несколько лет волнует горожан. К примеру, за последние пять лет экологическое состояние реки Иж только ухудшается – с каждым годом она становится «богаче» на сотни килограммов бытового мусора. Свидетелем этой ситуации стал руководитель туристского клуба, который специализируется на сплавах по рекам.
– По реке Иж мы сплавляемся с 2015 года. Каждый раз весной на участке реки, протекающей по территории города, бывает очень много мусора: пенопласт, бутылки, старые шины и куски дерева. Они образуют целые острова и по площади могут растянуться на всю ширину реки. Через такие завалы катамаран даже не может проплыть, поэтому приходится обходить через кусты. Паводок собирает всё, что оставили в течение года жители вдоль берегов, – рассказал Вадим Сметанин.
Об экологических проблемах рек Ижевска говорят уже давно. Сообщество «Родники» занимается очисткой водной системы города с 1997 года.
– В то время нас поддержал мэр города Анатолий Салтыков, подключились активные горожане, крупные предприятия. В основном в центре нашего внимания были реки Карлутка, Чемошурка и Подборенка. Поэтому мы знаем фронт работ. На прошлых выходных мы вновь прошли вдоль реки, чтобы оценить сегодняшнюю ситуацию. В районе городской среды она перекрыта сугробами снега, а на открытых участках – бутылки, колёса, пластик. Сейчас важно привлечь внимание общественности и власти города к этой проблеме и найти общее решение, – сказал Алексей Телицын, руководитель республиканской детской общественной организации Удмуртии «Родники».
Он также назвал основной проблемой то, что на сегодня не определён статус малых рек, поэтому застройщики могут «влезть» на рекреационную зону. Этот вопрос требует особого внимания.
Объединяя силы
18 марта в Ижевске состоялась первая открытая презентация проекта «Вернем реки городу!», который стал одним из 26 лучших проектов городского развития и вошёл в программу «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив при Президенте России. Проект уже получил поддержку общественности, бизнеса и власти. На встречу собрались ижевчане, готовые включиться в работу. Перед ними стояла задача – спроектировать общие действия по проекту.
Как отметили лидеры движения, важно не только благоустроить территорию, но и развивать её в дальнейшем: проводить субботники, фестивали, сотрудничать с бизнес-сообщестом. Поэтому обозначенный срок в 9 месяцев – это только первый этап. К ноябрю 2019 года поставлена цель – создать устойчивое рекреационно-экономическое общественное пространство в долине реки Подборенки.
– Важно достичь долгосрочного эффекта, построить систему, которая будет держать саму себя. Дальше мы готовы делиться накопленными знаниями, тиражировать методики. Ими смогут пользоваться все городские активисты, желающие реализовать подобные проекты в нашем городе или в других регионах, – отметила Елена Колчина, одна из инициаторов движения, продюсер проектов Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР.
Организаторы встречи заострили внимание на том, что каждый, кто заинтересован в развитии данной территории, должен высказать своё мнение и максимально включиться в процесс. «Благоустройство Подборенки – ответственность всех горожан», – отметили они.
К общей цели маленькими шагами
Сегодня русло реки длиной 4,9 км проходит через большую часть города и впадает в Ижевский пруд. За один год привести в полный порядок такую большую территорию невозможно, поэтому предполагается, что долина реки будет поделена на зоны. После презентации проекта запланирован спектр исследований в разных сферах: социология, история, дендрология, зоология, градостроительный анализ и другие. Параллельно будет идти очистка истока, русла и берегов реки. Свою помощь в этом предложило сообщество «Родники».
– Ключевой момент в том, что в первую очередь нужно не убраться, а сделать так, чтобы после наведения порядка там снова не появился мусор. Важно бороться с корнем этой проблемы до того, как мы приступим к очистке территории. А для этого надо изменить сознание жителей, – говорит Алексей Телицын.
В ближайшие месяцы начнётся разработка концепции развития, основанная на предложениях горожан. На берегу реки может появиться велосипедная дорожка, экологическая тропа или другие зоны отдыха – это решать ижевчанам.
Проект «Вернем реки городу!» поддержали муниципальные и региональные власти. В движение уже включились глава Ижевска Олег Бекмеметьев и команда Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР.
План проекта «Вернём реки городу!» на 9 месяцев 2019 года:
Разработка проекта функционального зонирования на протяжении всего русла реки с вовлечением жителей, власти и бизнеса на базе проведенного исследования;
Обучение команды городских лидеров, которые смогут реализовать этот и другие масштабные городские проекты;
Вовлечение в проект максимального количества горожан, сообществ и компаний для дальнейшего благоустройства территории;
Очистка русла руки;
Разработка концепции и экономической модели развития территории;
Благоустройство одного участка набережной;
Проведение ряда городских культурных событий на территории.
Фото: udmkrai.unatlib.ru
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