Кофемолка. Александра Семёнова: «Хочу остаться без работы» **Автор проекта «Лыжи мечты» рассказала, куда бы она отправилась на машине времени, какая благотворит...

От редактора. Ижевск – особенный город – Ижевск – особенный город. Про это мне рассказали ребята из группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Вла...

Чтобы крыша не съехала и лифт не стоял. Получить господдержку на капремонт стало проще **Дому срочно нужен капитальный ремонт, а денег на него нет. Государство вновь готово помочь льготным...