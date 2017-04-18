Агентство инвестиционного развития УР поделилось опытом по выстраиванию работы с инвесторами на окружном образовательном семинаре «Улучшение инвестиционного климата в субъектах РФ».
Лучшие практики формирования обратной связи с инвесторами и предпринимательством обсудили представители регионов Приволжского федерального округа в рамках окружного семинара, который состоялся 13 апреля в Ульяновске.
Мероприятие прошло под председательством руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе Сергея Бочарова.
Удмуртскую Республику представляли заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития УР Светлана Радыгина, начальник управления по развитию предпринимательства Министерства экономики УР Андрей Петров.
Одной из основных тем обсуждения стали ключевые направления инвестиционной политики, а также внедрение целевых моделей Агентства стратегических инициатив (АСИ). Эксперты обменялись опытом по реализации таких целевых моделей, как «система мер по стимулированию развития малого предпринимательства» и «эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона».
Светлана Радыгина рассказала о положительном опыте выстраивания работы с инвесторами в Удмуртской Республике. Также на встрече выступили представили Ульяновской области, Пензенской области и других регионов.
«Значимым показателем для Агентства является то, что участники семинара акцентировали внимание на качестве и информативности Инвестиционного портала Удмуртской Республики и оригинальности проведения совещания «Час инвестора». Хочу отметить, что большая трансформация ждет Совет по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в части обновления состава. В него войдут представители бизнеса региона, в частности, заместителем руководителя Совета предлагается стать председателю Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии Сергею Молчанову», - прокомментировала Светлана Радыгина.
По словам заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития, Удмуртия планирует обратить внимание на положительный опыт других регионов Приволжского федерального округа. Например, в республике предполагается создание call-центра, принимающего звонки от инвесторов круглосуточно, прорабатывается вопрос открытия многофункционального центра для бизнеса, а также внедрение онлайн-трансляций Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике.
Кроме того, на семинаре состоялась видеоконференция с представителями Министерства экономического развития РФ и АСИ. Участники мероприятия смогли напрямую задать интересующие вопросы.
Итогом встречи стал выработанный пакет предложений для обсуждения на всероссийском уровне.
Следующий образовательный семинар для корпораций развития регионов ПФО пройдет в Удмуртской Республике 26 мая в День предпринимателя.
Пресс-служба Агентства инвестиционного развития УР
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