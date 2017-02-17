В Увинском профессиональном колледже идут состязания по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В чемпионате принимают участие 12 представителей профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.
В торжественной церемонии открытия участников приветствовали глава Увинского района Владимир Головин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Олег Урасинов, директор Увинского профессионального колледжа Галина Мельчакова, один из спонсоров чемпионата – официальный дилер ООО «Интерпартнер» Ирина Шангина.
После открытия была проведена жеребьевка, и участники приступили к выполнению конкурсных заданий.
В рамках чемпионата был проведен круглый стол по теме «Взаимодействие органов власти, образовательного сообщества по формированию качественного специалиста для сельскохозяйственной отрасли Удмуртской Республики». В круглом столе приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Олег Урасинов, председатели сельскохозяйственных предприятий, руководители образовательных организаций, представители Центра занятости, педагоги Увинского профессионального колледжа.
В день открытия колледж посетили 140 учащихся и педагогов общеобразовательных школ Увинского района. Для школьников была организована деловая программа, они побывали на площадке чемпионата и «Города мастеров», организованного педагогами и студентами колледжа. В «Городе мастеров» работают 22 мастер-класса.
В конце рабочего дня на экспертно-методическом совете подведены итоги дня. Для участников чемпионата организована экскурсия на выставку в Увинский историко-художественный музей.
Источник - официальный сайт колледжа.
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