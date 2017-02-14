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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс» стартовал в Удмуртии

14 февраля
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Приветствуя гостей и участников соревнований, Глава Удмуртии отметил, что проведение такого чемпионата – очень важное для нашего региона событие.

Nik 1929 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс» стартовал в Удмуртии

II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс» стартовал во вторник, 14 февраля, в Удмуртии. В открытии принял участие руководитель региона Александр Соловьев, сообщает Пресс-служба Главы и Правительства УР.

О своем участии в региональном чемпионате заявили 226 молодых людей и девушек из техникумов, колледжей, вузов, предприятий не только Удмуртии, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Башкирии, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областей. Они продемонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, покажут те знания и навыки, которые они приобрели за годы освоения своей специальности. Оценивать их мастерство будут 196 экспертов Удмуртской Республики и 22 главных эксперта из различных регионов Российской Федерации. Также впервые в нашей республике пройдёт Региональный чемпионат JuniorSkills с участием школьников.

Приветствуя гостей и участников соревнований, Глава Удмуртии, отметил, что проведение Второго Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс» – очень важное для нашего региона событие.

«О подготовке современных кадров для промышленности не раз говорил Президент России Владимир Владимирович Путин. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию он отметил необходимость проведения в нашей стране как можно большего числа конкурсов профмастерства, соответствующих лучшим мировым стандартам и передовым технологиям. Именно таким конкурсом и является Национальный чемпионат «Молодые профессионалы», - отметил Александр Соловьев.

«Год назад было подписано соглашение о сотрудничестве между Удмуртской Республикой и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». В соответствии с ним создан региональный координационный центр, на очереди создание специализированных центров по различным компетенциям», - добавил Глава региона.

Руководитель республики выразил уверенность, что проведение чемпионата будет способствовать обеспечению экономики республики квалифицированными кадрами, поможет активизировать взаимодействие между образовательными учреждениями и ведущими предприятиями.

Справка:

Worldskills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники (в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания).

Россия официально вступила в движение в WorldSkills в 2012 году. Два года спустя к движению присоединилась и Удмуртия, и уже в 2016 году на территории УР прошёл Первый Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills.

Фото: Э.Карипов

Метки: Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия» Александр Соловьев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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