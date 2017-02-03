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Региональный чемпионат JuniorSkills для школьников впервые пройдет в Удмуртии

3 февраля
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Bd2c11c8d5a5bfec9f51d0cf986016e1 Региональный чемпионат JuniorSkills для школьников впервые пройдет в Удмуртии

С 14 по 17 февраля в Удмуртии впервые пройдет первый Региональный чемпионат JuniorSkills, организованный в рамках Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Чемпионат JuniorSkills - это современная площадка ранней профориентации детей и соревнований школьников в профессиональном мастерстве. Это практическая возможность школьникам попробовать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у профессионалов. Школьники, занимаясь с опытными наставниками и учителями, получают практические навыки и демонстрируют их на соревнованиях.

Юные профессионалы будут соревноваться по трем компетенциям:

– «Инженерный дизайн (CAD)»;

– «Мобильная робототехника»;

– «Интернет вещей».

Открытие Чемпионата пройдет в праздничной обстановке во Дворце детского (юношеского) творчества, гостями мероприятия станут ученики и педагоги из образовательных организаций региона.

В церемонии открытия примут участие министр образования и науки Удмуртии Алексей Шепталин, директор «Регионального центра информатизации и оценки качества образования» Н.К. Медведева, партнеры и спонсоры.

В рамках Чемпионата будут презентованы компетенции, организатором которых выступает «Удмуртский Республиканский социально-педагогический колледж»: «Воспитатель детей дошкольного возраста» и «Преподавание физической культуры».

JuniorSkills входит в движение WorldSkills Russia и является стратегическим проектом, инициированным Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Агентства стратегических инициатив. Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 г. чемпионаты JuniorSkills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».

Фото: worldskills.ru

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Метки: Региональный чемпионат JuniorSkills для школьников движение WorldSkills Russia Удмуртия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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