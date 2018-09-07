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Региональные льготы сохранятся. В парламенте республики обсуждают закон, сохраняющий меры поддержки для женщин старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет

7 сентября
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В Обращении Президента России к гражданам страны 29 августа 2018 года отмечено, что одним из принципиальных решений в рамках планируемых изменений пенсионной системы должно стать решение о сохранении всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года, в отношении граждан, достигших пенсионного возраста.

Img 2269 Региональные льготы сохранятся. В парламенте республики обсуждают закон, сохраняющий меры поддержки для женщин старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина фракция «Единая Россия» Государственного Совета Удмуртии совместно с Правительством республики разработали законопроект «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста». Данный проект закона сегодня, 6 сентября, будет рассмотрен на заседании фракции и официально внесён на рассмотрение Государственного Совета.

– Основным положением рассматриваемого проекта закона является то, что в Удмуртской Республике с 1 января 2019 года все меры социальной поддержки, предусмотренные по состоянию на 31 декабря 2018 года законодательством Удмуртской Республики гражданам, достигшим пенсионного возраста, а это в настоящее время 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, будут предоставляться независимо от того, являются они пенсионерами или нет, при условии, что они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. То есть в Удмуртской Республике с 1 января 2019 года предоставление таких региональных мер социальной поддержки будет осуществляться не при наличии у соответствующего гражданина статуса пенсионера, не при условии выхода на пенсию, а при достижении гражданином определённого возраста, а именно 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, – сообщил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов.

По словам руководителя регионального отделения партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Государственного Совета республики Владимира Невоструева, от Удмуртии в генеральный совет партии было направлено около 50 предложений. Все они так или иначе нашли отражение в Обращении Президента Российской Федерации к гражданам страны.

Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов сообщил, что рассмотрение подготовленного проекта закона Удмуртской Республики состоится на ближайшей сессии. Заседания запланированы на 12 и 18 сентября.

Алексей Прасолов отметил, что после принятия законопроекта должны быть приведены в соответствие все нормативные акты республики. Подобные правовые акты будет предложено принять и на уровне муниципалитетов.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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