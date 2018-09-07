**Многие из нас помнят времена, когда невыплата заработной платы была почти повсеместным явлением. Го...

**«Свеча Памяти» - под таким названием в музее МВД по Удмуртской Республике прошла акция, посвящённа...

**В редакции говорили о том, как будет развиваться сельское хозяйство Удмуртии, и о том, как научитьс...