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Региональное отделение Партии «Единая Россия» вышло на первомайскую демонстрацию

1 мая
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86767d61e5bdec617f32818751737d02 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f (1) Региональное отделение Партии «Единая Россия» вышло на первомайскую демонстрацию

Партийцы несли праздничную символику и лозунги, посвященные Дню Весны и Труда.

В демонстрации по случаю праздника приняли участие более 30 тысяч человек. Во главе колонны прошли руководители регионального отделения Партии, парламента и правительства республики, города Ижевска. В числе тех, кто возглавил первомайскую демонстрацию был и депутат Государственной думы России от Удмуртии Алексей Загребин.

— Во-первых, я хочу сказать, что празднование Дня Весны и Труда – это наша главнейшая традиция. Выйти вместе, увидеть яркое солнце и сказать: «Мир. Труд. Май!» Нет, наверное, ничего более ценного и важного в нашей жизни, чем вспомнить, как мальчишкой с родителями ты выходил на демонстрацию. Затем ходил вместе со своими школьными и университетскими друзьями, в трудовом коллективе. Это чувство - оно навсегда. Поэтому мы идем сегодня на демонстрацию со своими детьми и коллегами, - сказал депутат федерального парламента.

Руководитель регионального отделения Партии Андрей Макаров сказал, что инициатива профсоюзов по проведению демонстрации всегда находит поддержку у «Единой России».

— Это традиционный весенний праздник, на который мы вместе с федерацией профсоюзов выходим, а также вместе с трудовыми коллективами. Считаем, что этот день играет роль объединяющую. Поэтому мы всегда поддерживаем профсоюзы и вместе это мероприятие проводим. Считаем, что это хорошая традиция, которую надо продолжать, - сказал он.

Секретарь регионального отделения Партии, Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев поздравил жителей республики с праздником.

«Первомай мы встречаем с особыми чувствами, это символ весны, мира и созидания, дань уважения людям, работающим на благо своего Отечества. Этот праздник олицетворяет единство и сплочённость, стремление к миру, согласию и благополучию.

Всё, чем по праву сегодня гордится Удмуртия, — это результаты усилий многих поколений её жителей: промышленников, аграриев, работников социальной сферы, всех тех, кто своим каждодневным упорным трудом строит будущее всей нашей страны.

Благодаря добросовестной работе каждого из вас, ответственности и любви к родному краю республика успешно преодолевает трудности, сохраняя устойчивость экономики и стабильность социальной сферы.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем и дальше реализовывать мощный потенциал нашей республики, создавать условия для благополучной жизни граждан», - говорится в тексте поздравления.

Спикер парламента пожелал всем жителям республики крепкого здоровья, отличного настроения и успехов во всех добрых начинаниях.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

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