Как сообщила Светлана Кривилева, руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за 10 лет работы Региональной общественной приёмной рассмотрено 11772 обращения граждан, 26,5 % из них получили положительные решения
«Больше всего граждан интересуют вопросы: жилья и жилищно-коммунального хозяйства; социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания; организации дошкольного и школьного образования; труда и заработной платы», – уточнила Светлана Петровна.
Отметим, что в работе приемной используются разнообразные формы взаимодействия с гражданами. Это личные приёмы граждан членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы РФ, Государственного Совета УР и Ижевской городской Думы. Также проходят выездные приёмы, которые организуются при активном участии местных общественных приёмных. В республике их – 34. Основной задачей общественных приемных является создание эффективного механизма прямой и обратной связи между населением, Партией, органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях оперативного решения возникающих у граждан проблем и вопросов. Кроме этого один раз в месяц сотрудники общественной приёмной организуют Тематические приёмы. В этот день приём граждан в Общественной приёмной проводят руководители исполнительной власти республики. В течение отчётного периода проведено 123 тематических приёма, на которых обратились более 900 граждан.
С 17 декабря 2009 года реализуется региональный партийный проект «Единая Россия» консультирует», координатором проекта является руководитель Общественной приёмной, Светлана Кривилева.
«Реализация проекта проводится в форме «Прямых телефонных линий» одновременно в Региональной общественной приёмной и в 34 местных общественных приёмных Партии. В «Телефонных линиях» принимают участие специалисты министерств и ведомств, сотрудники администраций муниципальных образований, – сообщила Светлана Петровна. – Проект «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует» востребован населением республики. С 2009 по 2018 год проведено 85 «Прямых телефонных линий», на которые обратилось более 14 000 человек.
Ежегодно на базе Региональной общественной приёмной проводится Республиканский конкурс «Юрист – профессионал», в рамках которого юристы – участники конкурса, бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам, а также оказывают помощь в составлении юридических документов. Данная услуга пользуется большим спросом среди населения республики.
«Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» была и остаётся главным каналом диалога с людьми. Мы благодарим жителей Удмуртской Республики, доверивших нам свои проблемы, всех, кто работает с обращениями граждан, и решает эти проблемы! Общение с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию – очень сложный и благородный труд!» – отметила руководитель приемной.
«3 сентября 2018 года, будет организована работа Региональной и всех Местных общественных приёмных. В свой юбилей приглашаем граждан всех районов республики прийти на прием, проводимый депутатами различных уровней», – заключила Светлана Петровна.
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