Главная » Политика » Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» в Удмуртской Республике отмечает свой юбилей

Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» в Удмуртской Республике отмечает свой юбилей

30 августа
0

Подведены итоги 10-летней работы региональной и местных общественных приемных в Удмуртской Республике.

%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0 600%d1%85 2 Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» в Удмуртской Республике отмечает свой юбилей

Как сообщила Светлана Кривилева, руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за 10 лет работы Региональной общественной приёмной рассмотрено 11772 обращения граждан, 26,5 % из них получили положительные решения

«Больше всего граждан интересуют вопросы: жилья и жилищно-коммунального хозяйства; социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания; организации дошкольного и школьного образования; труда и заработной платы», – уточнила Светлана Петровна.

Отметим, что в работе приемной используются разнообразные формы взаимодействия с гражданами. Это личные приёмы граждан членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы РФ, Государственного Совета УР и Ижевской городской Думы. Также проходят выездные приёмы, которые организуются при активном участии местных общественных приёмных. В республике их – 34. Основной задачей общественных приемных является создание эффективного механизма прямой и обратной связи между населением, Партией, органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях оперативного решения возникающих у граждан проблем и вопросов. Кроме этого один раз в месяц сотрудники общественной приёмной организуют Тематические приёмы. В этот день приём граждан в Общественной приёмной проводят руководители исполнительной власти республики. В течение отчётного периода проведено 123 тематических приёма, на которых обратились более 900 граждан.

С 17 декабря 2009 года реализуется региональный партийный проект «Единая Россия» консультирует», координатором проекта является руководитель Общественной приёмной, Светлана Кривилева.

«Реализация проекта проводится в форме «Прямых телефонных линий» одновременно в Региональной общественной приёмной и в 34 местных общественных приёмных Партии. В «Телефонных линиях» принимают участие специалисты министерств и ведомств, сотрудники администраций муниципальных образований, – сообщила Светлана Петровна. – Проект «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует» востребован населением республики. С 2009 по 2018 год проведено 85 «Прямых телефонных линий», на которые обратилось более 14 000 человек.

Ежегодно на базе Региональной общественной приёмной проводится Республиканский конкурс «Юрист – профессионал», в рамках которого юристы – участники конкурса, бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам, а также оказывают помощь в составлении юридических документов. Данная услуга пользуется большим спросом среди населения республики.

«Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» была и остаётся главным каналом диалога с людьми. Мы благодарим жителей Удмуртской Республики, доверивших нам свои проблемы, всех, кто работает с обращениями граждан, и решает эти проблемы! Общение с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию – очень сложный и благородный труд!» – отметила руководитель приемной.

«3 сентября 2018 года, будет организована работа Региональной и всех Местных общественных приёмных. В свой юбилей приглашаем граждан всех районов республики прийти на прием, проводимый депутатами различных уровней», – заключила Светлана Петровна.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

Читать также

Депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Сурнин написал заявление о сложении полномочий
28 августа
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook....
Столица Удмуртии на неопределённый срок снова осталась без главы
24 августа
**В понедельник, 20 августа, депутаты Городской думы на внеочередной сессии не смогли прийти к едином...
Политический демарш. Депутаты Гордумы оставили Ижевск без мэра
20 августа
**В понедельник, 20 августа, в администрации Ижевска прошла внеочередная сессия муниципального парлам...
Главу Ижевска не выбрали
20 августа
**Столица Удмуртии на неопределенный срок снова осталась без главы. Сегодня депутаты Городской думы...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо