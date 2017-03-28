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Региональная неделя депутатов Госдумы РФ стартовала в Удмуртии

27 марта
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Eb485ac7e8884a4b3be6507dae6224ed Региональная неделя депутатов Госдумы РФ стартовала в Удмуртии

В Удмуртии стартовала региональная неделя депутатов Государственной думы России. Представители республики в нижней палате федерального парламента с 27 по 31 марта будут работать на территории нашего региона.

В рамках депутатской недели парламентарии намерены провести ряд встреч, принять участие в предстоящей сессии Госсовета Удмуртии, а также в заседании фракции партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В частности, во вторник, 28 марта, Андрей Исаев намерен встретиться с председателем республиканского парламента Владимиром Невоструевым. В этот же день Алексей Загребин и министр национальной политики региона Лариса Буранова планируют обсудить вопросы патриотического воспитания молодежи, а также сохранения самобытности народов, проживающих на территории Удмуртии.

В программе региональной недели запланировано и участие парламентариев во встрече с членами Ассамблеи народов Удмуртии. Мероприятие состоится 28 марта в Доме дружбы народов.

Во второй половине этого же дня Алексей Загребин, Валерий Бузилов и Андрей Исаев проведут встречу с председателями районных Советов депутатов.

28 марта Валерий Бузилов примет участие в творческом вечере писателя Захара Прилепина.

Утром 29 марта депутаты федерального парламента от Удмуртии проведут пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ. В этот же день они примут участие в заседании регионального политсовета партии «Единая Россия». Валерий Бузилов в первой половине дня проведет прием граждан в общественной приемной Д. Медведева. Вечером парламентарии встретятся с участниками предварительного голосования и проведут для них учебу.

В программе недели также встречи с жителями республики, встречи с учеными, учащимися школ и спортсменами.

Фото: udmurt.er.ru

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