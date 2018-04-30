На особом контроле
В начале доклада Александр Бречалов остановился на трёх ключевых направлениях, которые были в центре внимания Команды Удмуртии на протяжении всего 2017 года. Это вопросы диалога с обществом, в частности, работы с обращениями граждан, проблемы государственного долга и бюджета и вопросы дорожной отрасли.
– С первых дней работы нами были озвучены ключевые принципы Команды Удмуртии – открытость, честность, эффективность и ответственность, – отметил руководитель региона. – Следуя принципу открытости, с учётом дефицита обратной связи, который формировался долгие годы, ключевой акцент был сделан на работе с обращениями граждан.
По словам Александра Бречалова, в 2017 году поступило больше 12 тысяч официальных обращений жителей республики, при этом больше двух с половиной тысяч сообщений Глава получил через соцсети в первые три месяца 2018 года.
– И несмотря на то, что в законе о порядке рассмотрения обращений граждан не учтены запросы социальных сетей, они находятся на моём особом контроле, – добавил он. – Ужесточена ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений, никаких формальных отписок, отрабатывается каждый сигнал. И факт попустительского отношения к вопросам граждан является основанием для того, чтобы отправить любого чиновника в отставку с формулировкой «утрата доверия». Работа с обращениями граждан, вовлечение граждан, общественных объединений и организаций в решение насущных проблем республики стало одним из основных ключевых показателей эффективности для чиновников.
Между тем, как напомнил Александр Бречалов, в первое время было много иронии в ответ на его требование вести работу в социальных сетях. Но важность её нельзя умалять, в качестве доказательства того, что необходимо вести работу в соцсетях, Глава привёл пару примеров. Житель дома по улице Труда прислал видеосюжет с комментарием «Вечная лужа». Каждую весну на тротуаре появлялась огромная лужа, доставлявшая немало хлопот пешеходам. Люди пытались обойти её то по обочине, то по газону, между припаркованными машинами. До вмешательства Главы никто не решал эту проблему.
– Надо было обратиться к Главе республики, чтобы в течение дня лужа исчезла, – прокомментировал ситуацию Александр Бречалов. – При этом не пришлось выделять какие–то суммы для решения проблемы, надо было просто прочистить ливнёвку.
Не могли без вмешательства руководства республики решить проблему и в доме по улице 40 лет Победы после того, как там произошла авария и в результате отключили лифт и горячую воду. Жители 425 квартир не дозвонились ни до одной службы. После того как к решению проблемы подключился Александр Бречалов, запустили лифты, а к утру восстановили горячее водоснабжение.
– Из таких «мелочей» складывается качество жизни наших граждан и такие мелочи формируют отношение людей к власти, – подчеркнул Глава.
Результат очевиден, но расслабляться ещё рано
Говоря о госдолге и бюджете, Александр Бречалов напомнил, что новое правительство приняло республику с госдолгом в 48 миллиардов 973 миллиона рублей. При этом в бюджете 2017 года было запланировано увеличение госдолга ещё на 3 миллиарда 667 миллионов рублей за счёт новых коммерческих кредитов. А на выплату процентов по коммерческим кредитам – 4 миллиарда 350 миллионов. Текущий дефицит бюджета на 5 апреля 2017 года составлял 5 миллиардов 150 миллионов рублей.
– Благодаря жёстким мерам нам удалось не только ликвидировать дефицит бюджета, но и впервые за девять лет остановить и снизить объём госдолга Удмуртии, – сообщил Александр Бречалов. – В настоящий момент госдолг составляет 48 миллиардов 435 миллионов рублей. Помимо ликвидации неэффективных расходов и организации контроля над государственными закупками, Министерство финансов провело большую работу по снижению процентной ставки по ранее привлечённым коммерческим кредитам. Они были снижены с 12,1 до 8,1 процента. В бюджете 2018 года на обслуживание госдолга заложены 2 миллиарда 355 миллионов рублей. Что тоже много, но тем не менее существенно меньше, чем в бюджете 2017 года.
Кроме того, по словам Главы Удмуртии, удалось наладить взаимодействие с Правительством РФ. Это позволило получить больше средств в виде субсидий и дотаций по сравнению с 2016 годом.
– При формировании бюджета 2018 года мы действительно сработали как одна команда. Результат очевиден. При этом уверен, что расслабляться ещё очень рано. Задача Правительства Удмуртии на 2018 год – снизить объём госдолга ещё на 1 миллиард 900 миллионов рублей, – подчеркнул Александр Бречалов.
Перезагрузка дорожной отрасли
Дороги, пожалуй, не менее резонансная тема, чем госдолг и бюджет. Республика не смогла освоить 800 миллионов рублей федеральных бюджетных средств, выделенных на дорожную отрасль, их пришлось вернуть. До недавнего времени наша республика была в числе отстающих в сфере дорог и транспорта. После создания рабочей группы и перевода Министерства транспорта и дорожного хозяйства в казначейское сопровождение Команде Удмуртии удалось сделать первый шаг по перезагрузке дорожной отрасли. Уже осенью 2017 года на совещании под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева министр транспорта России Максим Соколов дал высокую оценку качеству реализации федеральной программы «Качественные и безопасные дороги» в Удмуртии.
– Мы учимся строить и ремонтировать дороги дешевле при высоком качестве, – отметил Глава региона.
Приоритетные направления на 2018 год
В завершение своего выступления Александр Бречалов озвучил задачи на 2018 год. Учитывая, что у республики по–прежнему большой госдолг при текущем дефиците бюджета, нельзя рассчитывать только на прогнозируемый рост экономики, необходимо искать внутренние резервы. В связи с этим руководство Удмуртии приняло решение реализовать в течение ближайших двух лет несколько проектных реформ.
Во–первых, эффективно использовать государственное и муниципальное имущество. Рабочая группа под руководством Александра Бречалова с начала 2018 года проводит тотальную инвентаризацию неиспользуемых земель, бесхозного имущества и оценивает эффективность использования всех активов республики.
– По состоянию на 1 апреля 2018 года выявлено порядка 1 тысячи объектов, на сегодняшний день обследовано 273 объекта, – сообщил Глава, – по ним проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот либо списание. Необходимо провести регистрацию бесхозного имущества для вовлечения его в хозяйственный оборот, сокращать расходы на неиспользуемое или непригодное к использованию имущество, вовремя осуществлять его списание, достраивать объекты незавершённого строительства.
Кроме того, сейчас Команда Удмуртии проводит оценку эффективности компаний с госучастием.
– В республике 138 организаций с государственным и муниципальным участием, не считая автономных и бюджетных учреждений, – подчеркнул Александр Бречалов. – Годовой объём их выручки – более 23 миллиардов рублей. При этом совокупный налог на прибыль уплачен в размере 15 миллионов рублей. Это наша с вами эффективность.
Также Глава обратил внимание на необходимость ликвидации непроезжих участков автомобильных дорог. Ещё в 2016 году МЧС сформировало список из 87 участков, 25 из них уже отремонтированы. В 2018 году предстоит привести в нормативное состояние оставшиеся 62 участка. Кроме того, в этом году на выделенные госкорпорацией «Росатом» 422 миллиона рублей будут отремонтированы более 35 километров дорог в Глазове.
Сколько чиновников прокормит экономика Удмуртии?
Особое внимание Александр Бречалов уделил административной реформе. По его словам, наша экономика не способна прокормить такое количество чиновников. Сегодня в органах исполнительной власти республики работает 2016 сотрудников. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Ижевском, к примеру, управляет 1271 чиновник, а Пензой лишь 354. Фонд оплаты труда составляет 1 миллиард 600 миллионов рублей. В органах местного самоуправления работает 6 тысяч 188 человек, фонд оплаты труда – 2 миллиарда 570 миллионов рублей.
– Мы провели мероприятия по сокращению муниципальных государственных служащих, – доложил Глава республики. – Число республиканских министерств и ведомств сокращено с 36 до 28, госслужащих стало меньше на 109 человек, работников муниципалитетов – на 141. Общая экономия бюджета – 117 миллионов рублей. Но самое главное, сокращения не сказались на оперативности и качестве работы. Наоборот, стали работать быстрее и качественнее.
Александр Бречалов добавил, что административная реформа начнётся, прежде всего, с Администрации Главы и Правительства УР: – До конца 2018 года будет разработан план и начнётся поэтапное его внедрение. Нам необходимо сократить расходы на содержание аппарата Правительства и Главы на 30 процентов. Первый шаг будет сделан уже в ближайшее время.
При этом руководитель региона подчеркнул, что всем, кто будет уволен, помогут трудоустроиться.
Цитата
– Для Удмуртии сейчас настал тот самый рубежный момент, когда мы можем проявить все свои лучшие качества, использовать огромный потенциал в экономике, совершить рывок в социально–экономическом развитии. Но для этого необходимо выйти из зоны комфорта. Я обращаюсь, в первую очередь, к активу республики – чиновникам, депутатам Госсовета, главам муниципальных образований, предпринимателям. Уважаемые коллеги, я понимаю, что в сложившейся годами системе координат не хочется что–то менять, но, поверьте, перемены, происходящие в мире и в нашей стране неизбежно коснутся каждого из нас. Выигрывает только тот, кто способен меняться сам и управлять изменениями. На 2018 год я озвучил большие планы и амбициозные задачи. Все они преследуют одну цель – сделать жизнь наших граждан лучше. Работа по качественным преобразованиям нашей республики потребует упорства, сил и времени. Хочу, чтобы каждый из нас осознал свою часть ответственности за успех нашего общего дела, будущее нашей республики.
Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.