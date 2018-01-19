В январе 2018-го в России стартовала инициированная Президентом страны семилетняя программа реструкту...

Управляющие компании будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги. Соответствующ...

12 октября 2017 года Банк России ввёл в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми их по...