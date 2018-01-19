В совещании приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и представители органов власти Башкортостана, Татарстана, Пермского края и Кировской области, курирующие вопросы дорожной отрасли.
Как известно, в Камбарском районе реализован первый в России региональный транспортный проект государственно‒частного партнёрства – строительство мостов через реки Кама и Буй. Комплекс мостов обеспечил круглогодичное транспортное сообщение для территориально обособленного Камбарского района, сократив на 150 километров маршрут между Ижевском и Уфой, и стал элементом транспортного коридора «Москва ‒ Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург». Развитие его транзитного потенциала – один из приоритетов транспортной стратегии России, обсуждавшейся на совещании.
Открывая встречу, Аркадий Дворкович отметил, что Камский мост – стартовый транспортный проект, реализованный на принципах государственно‒частного партнёрства, значим в масштабах Удмуртии и России.
‒ Движение по мостам началось, дороги приведены в качественное состояние. Сейчас мы должны обсудить с представителями соседних регионов, как двигаться дальше и как полноценно реализовать этот межрегиональный проект, решить проблемы, которые остаются, с финансовой и организационной точки зрения. И какие уроки нужно извлечь для дальнейшего развития транспортной системы в целом и использования механизмов ГЧП, в частности, концессий, ‒ сказал вице‒премьер РФ.
Министр транспорта России Максим Соколов подчеркнул, что данный проект ГЧП ‒ показательный объект по развитию транспортной системы страны, имеет не только региональное значение, но и является одним из приоритетных в организации межрегиональных транспортных связей. Ещё два подобных региональных проекта государственно‒частного партнёрства в дорожной отрасли были рассмотрены и одобрены министерством накануне Нового года, их планируется реализовать в Республике Башкортостан и Пермском крае.
‒ Мы видим, что процесс государственно‒частного партнёрства на региональном уровне является сегодня реальностью, укладывается в канву нашей бюджетной политики. ГЧП даёт возможность привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации инфраструктурных транспортных проектов и подтверждает высокую инвестиционную привлекательность отрасли, ‒ резюмировал Максим Соколов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о значимости мостового перехода для экономики Удмуртской Республики, акцентируя внимание на том, что этот амбициозный проект позволил не только комфортно соединить Камбарский район с республикой, но и стал важным элементом развития всего региона:
‒ Именно потому мы этому проекту уделяем должное внимание. Что касается исходных ориентиров, обозначенных в проекте изначально, отмечу, что по трафику они не достигнуты из‒за вполне объективных причин. В этой связи мы принимаем все меры, направленные на усиление экономики района, и как следствие ‒ повышение активности трафика через мостовые переходы.
Он поблагодарил представителей регионов за то, что они откликнулись на предложение в формате расширенного совещания обсудить вопросы укрепления транспортных связей между субъектами.
Увеличение трафика возможно при реализации проектов по реконструкции прилегающих к мосту дорог в Удмуртии, Башкортостане и Пермском крае, приведении их в нормативное состояние.
Представители соседних субъектов отметили, что они также заинтересованы в дальнейшем развитии концессионного проекта и в укреплении транспортных связей.
В завершение совещания Аркадий Дворкович дал поручение участникам встречи до конца марта представить в Министерство транспорта России перечень дорожных объектов, реконструкция и строительство которых запланированы в регионах на ближайшую перспективу. Предложения планируется обсудить на правительственной комиссии по транспорту и определить приоритеты.
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