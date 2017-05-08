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Реализацию партийных проектов обсудили в Ижевске

7 мая
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Особенность партийных проектов в том, что решение по ним принимают не чиновники, а рядовые граждане

Fdf2e3961fa0423ca2977482454889bc %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Реализацию партийных проектов обсудили в Ижевске

В Ижевске прошло совещание по реализации партийных проектов на территории Удмуртии. Руководили его работой депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов и заместитель Секретаря Регионального отделения Партии Олег Гарин.

Валерий Бузилов и Олег Гарин встретились с кураторами партийных проектов в республике. Они сообщили собравшимся главные требования к ним со стороны «Единой России», выступившей с инициативой оказания финансовой поддержки ряду секторов экономики и социальной сферы. Олег Гарин отметил, что важно в процессе реализации проектов постоянно изучать мнение избирателей и учитывать его в дальнейшей работе.

Валерий Бузилов пояснил, что особенность партийных проектов состоит в том, что решение по ним принимают не чиновники, а рядовые граждане. Также, по его словам, важно понять готовность тех или иных субъектов к участию в реализации планов.

– За бюджет проектов голосовала только «Единая Россия». Остальные партии были против. Поправки от них если и были отвергнуты, то только потому, что сформулированы они были популистски, - добавил парламентарий.

Валерий Бузилов отметил такие проекты, как «Школа грамотного потребителя», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». Он сказал, что они уже приносят реальную помощь людям, несмотря на то, что не затрагивают масштабных секторов социальной жизни.

Депутат федерального парламента также сказал, что важнейшим можно назвать проект «Городская среда».

– То что нужно города приводить в порядок – это каждый знает. А только из бюджета, например, Ижевска без федеральной поддержки это очень сложно сделать, - отметил он.

Во время заседания были заслушаны мнения координаторов и общественников о ходе и результатах реализации проектов. По итогам совещания были определены объекты, которые будут профинансированы в ближайшее время.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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