Превращения Деда Мороза. Как менялся образ главного сказочного героя в стране? В передаче «Карлутка» на радио «Моя Удмуртия» этот вопрос обсудили ведущая Наталья Морозова, главный ...

Возвращение утраченного. Реконструкция Георгиевского знамени Ижевской дивизии О том, что в Иркутском областном краеведческом музее хранится Георгиевское знамя Ижевской дивизии, и...

Первая «зарплата» первенца. Выплата в Удмуртии будет равна 8964 рублям С января 2018 года начнут действовать новые меры социальной поддержки. Большинство семей, в которых р...