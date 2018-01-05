Глава республики Александр Бречалов побывал 25 декабря в Глазове на свежесданном трехэтажном доме на улице Сибирской. Жильцы уже получили ключи, но в большинстве своём хотят переехать в новый дом после Нового года. На строительство дома ушло чуть больше 24 миллионов рублей, и это позволило дать жильё 24 семьям. А соседний дом тоже позволил расселить 24 семьи, и там строительные затраты были немногим больше 22 миллионов рублей.
Программа действовала до 1 сентября 2017 года. Но поскольку были нарекания на качество строительства, то Александр Бречалов настоял на том, чтобы недоделки были устранены до заселения. В Глазове с этой задачей справились в декабре. И тем самым закончили выполнение программы по Удмуртии в целом.
В президентскую программу вошли дома, признанные ветхими до 2012 года. Количество ветхих домов и сейчас ещё достаточно весомое. Требуются муниципальные программы по расселению из ветхого жилья. В Сарапуле так удалось расселить 16 семей из Симонихи. По такому же пути намерены пойти в Глазове. Как сказал глава Глазова Олег Бекмеметьев, сейчас готовится муниципальная программа по переселению, она на стадии обсуждения. Строить новые дома у администрации Глазова нет возможности, будут переоборудоваться под жильё помещения, которые можно высвободить. Александр Бречалов подчёркивает, что переоборудование помещений обходится в два раза дешевле, чем новое строительство или покупка жилья на вторичном рынке.
В одном из домов на улице Сибирской Александр Бречалов посетил трёхкомнатную квартиру, которую получила семья Семёновых. Сергей Семёнов работает водителем, его жена Инга – воспитателем в детском саду. В семье дочь и сын. Дети спортивные – дочка занимается боксом, а сын-первоклассник ходит в футбольную секцию. Новой квартире рады, хотя Инга жалеет, что здесь не будет приусадебного участка. Прежний дом достался ей по наследству, но там было тяжело топить печь – ветхое помещение не держало тепла. В новой квартире газовый котёл, ванная, у детей будут отдельные комнаты. Без включения в президентскую программу у этой семьи не было возможности улучшить свои жилищные условия.
Соседи Семёновых подошли к Главе республики. Поделились тем, что есть ещё нуждающиеся среди знакомых и дальних родственников. Попросили не снимать дом с контроля, так как «весна покажет, насколько надёжно качество строительства». Александр Бречалов лично разъяснил, что предусматривала президентская программа. Пожелал новоселам счастливой жизни на новом месте. Замечания жильцов приняты к сведению. Олег Бекмеметьев рассказал, что рассматривается возможность открытия вблизи новых домов магазина и устройства пешеходной дорожки к нему.
К дому подъехала грузовая машина с новой мебелью. А Глава республики от нового дома отправился на Глазовскую мебельную фабрику. Производственные цеха и готовая продукция оставили хорошее впечатление. Хотя, конечно, покупателям хочется, чтобы местная мебель стоила подешевле. Далеко не везде средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей в месяц, как на этой фабрике.
После мебельной фабрики Александр Бречалов посетил бульвар, появившийся по федеральному проекту «Комфортная городская среда». К федеральным 6900 тысячам рублей удалось добавить 4214 тысяч рублей из бюджетных средств Удмуртской Республики и 102 тысячи рублей из городского бюджета. В результате появилась дорожка из брусчатки, стильные фонари и скамейки. Бульвар стал соответствовать новым многоэтажным домам, выросшим на улице Калинина. Пешеходы поблагодарили Александра Бречалова за внимание к благоустройству города Глазова. Ветеран Антонина Петровна Ситникова только посетовала: «Надолго ли удержится эта красота? Сможем ли её сохранить. Одни строят – другие ломают». Впрочем, это уже на совести горожан – беречь и поддерживать чистоту. Тогда островок благоустройства будет разрастаться. А зимой на новом бульваре, например, можно устраивать детские лыжные соревнования, как на освещённой лыжне. Новые пространства очень важно обживать и делать привычными для себя.
После того как рабочий день формально завершился, Александр Бречалов посетил глазовский драматический театр «Парафраз» – один из лучших театров малых городов России. Побывал Глава республики и в детской телестудии «Лик», а также ознакомился с работой других детских коллективов, расположенных в этом же здании. Как раз в этот момент шла новогодняя сказка, где артисты – ровесники зрителям (и солидного Деда Мороза играл школьник). Было понятно, что театру «Парафраз» есть откуда черпать актёрские резервы.
ЦИТАТА
«Это беспрецедентная программа. Такого подхода нет ни в одном государстве, чтобы взамен ветхого аварийного бесплатно предоставлялось жильё. Республика успешно справилась с этой программой. Но проблема ветхого аварийного жилья у нас не снята. То жильё, которое признано аварийным после 2012 года, сейчас это около 700 домов», - сказал Александр Бречалов.
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