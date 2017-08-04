В столице Удмуртии в рамках концессионного соглашения продолжается реализация пилотной программы кампании «Т Плюс» «Re:конструкция-2017». Особенности ремонтной компании-2017 - техническое перевооружение ряда ЦТП и перекладка крупных участков тепловых сетей, охватывающая целые микрорайоны.
Примером такого ремонта стала площадка на улице Сабурова. Здесь с начала лета ведется перекладка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью 10 км, а также идет модернизация двух ЦТП. На этих объектах в минувшую пятницу побывали журналисты.
Самый объемный и сложный
Разговор с Ярославом Балобановым, директором ООО «УКС», начался во дворе дома по улице Сабурова, 41. Двор весь перекопан, вскрыты тепловые артерии микрорайона. В одной траншее еще лежат ржавые старые трубы, в другой - уже новые и идет обвязка камер. К зданию ЦТП подъезжает грузовик с новыми трубами… День без дождя рабочие используют по максимуму.
Этот объект в программе «Re:конструкция-2017» значится как самый объемный и сложный.
– Замену теплосети в целом микрорайоне мы запланировали по итогам прохождения двух последних отопительных сезонов. Они показали здесь крайне неудовлетворительное, плачевное состояние трасс, - рассказывает Ярослав Балобанов. – Сейчас меняем старые изношенные сети на современные, прочные трубы. Кроме того, реконструируем два ЦТП - на Сабурова, 47а и Сабурова, 37а. Это также позволит серьезно улучшить качество подачи тепловых ресурсов жителям. Здесь работает один из крупнейших наших подрядчиков, у него на субподряде еще три подрядчика и в общей сложности здесь трудится 15 бригад, это практически треть от всех бригад, работающих в городе. Сюда, в обновление теплосетей, компания вкладывает около 35 млн. рублей из тарифных и нетарифных источников. Это наглядный пример того, как концессия работает на практике.
– Что получат жители микрорайона в результате этого ремонта? - спрашиваем мы.
– Первое - надежную систему теплоснабжения, которая не будет отключаться в результате повреждений ни зимой, ни летом, - начинает перечислять плюсы ремонта и модернизации директор ООО «УКС», - второе - систему горячего водоснабжения, которая не будет отключаться по аварийным причинам, а только на период гидравлических испытаний. И третье - качественный тепловой ресурс без отклонения от норматива. С учетом качественной теплоизоляции то же можно сказать и про горячую воду.
Представитель подрядчика - замдиректора «Удмуртгазстрой» Павел Матяшов - сравнил давно сгнившие трубы этой магистрали с ситом.
Именно в этом и соседних домах зимой 2015 года сложилась ситуация, когда был объявлен режим ЧС.
С июня здесь развернулись масштабные работы по замене труб на современные: ППУ-трубу для отопления и полимерную трубу «изопрофлекс» для сетей горячего водоснабжения.
Техническое перевооружение идет и на центральном тепловом пункте микрорайона. ЦТП по улице Сабурова, 47а работает с момента основания микрорайона.
– Ремонты здесь, конечно, были, - говорит Ярослав Балобанов, - но все они связаны с поддержанием рабочего состояния. Сейчас мы делаем техническое перевооружение: демонтируем старые бойлеры, у которых КПД очень низкий, ставим новые пластинчатые с высоким КПД, тем самым увеличиваем теплосъем и качество подаваемого ресурса. Кроме того, новое оборудование более компактное, также здесь будут автоматизированы все процессы. Это сократит время реакции на какие-то отклонения в работе системы и увеличивает в целом ее надежность. Мы ремонтируем и само здание ЦТП: меняем кровлю, окна, меняем все, что требует внимания. В этом году мы таким образом капитально ремонтируем 6 ЦТП, еще на 52 проведем частичную реконструкцию.
Гарантия 25 лет
Поинтересовались мы и мнением подрядчика - организации «Удмуртгазстрой» - смогут ли они гарантировать качество выполненных работ.
– Объект действительно сложный, - говорит Павел Матяшов. - Легко строить новые сети, мы же идем по старым сетям. За 20-30 лет эксплуатации здесь поддерживали сети в рабочем состоянии, есть и временные сооружения на сетях, но серьезных работ не проводилось. А сегодня идут работы, связанные с капитальным ремонтом, то есть с заменой труб и оборудования. На каждом этапе заказчик контролирует каждую операцию, начиная от демонтажа труб, сварки, укладки, обратной засыпки и так далее, вплоть до благоустройства, если есть замечания, то устраняем их. Мы гарантируем качество сварочного стыка на 5 лет. Производитель труб дает гарантию на трубу на 25 лет. Так что все делаем для того, чтобы после ремонта микрорайон спокойно спал 25-30 лет.
О том, что при проведении ремонта идет тотальный контроль, говорил и директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. Представители технадзора принимают каждую операцию.
Плюс благоустройство всей территории
Окончательный срок завершения ремонтов на этом объекте - 28 августа. После того, как теплосеть будет запущена, начнется благоустройство всей территории, попадающей под ремонт. Будут не только ликвидированы раскопы, там, где поврежден асфальт, будет положен новый с гарантией 5 лет. Там, где перекопаны газоны, будут восстановлены зеленые зоны и посажена трава. Дворы тоже ждет обновление.
Территории школы и детских садов, попавших в зону реконструкции, благоустраивают безотлагательно, по мере завершения трубной части работ.
Таково правило ремонта.
Как видим, пункты концессионного соглашения ООО «УКС» выполняются. Всего, по словам директора УКС, в рамках концессионного соглашения в столице Удмуртии до начала отопительного сезона компания планирует обновить почти 150 объектов – на теплосетях и по ЦТП.
Завершен досрочно и еще один сложный объект в программе «Re:конструкция-2017» - замена ветхих теплосетей на улице Кирова в Ижевске. Компания «Т Плюс» и «Удмуртские коммунальные системы» реализовали этот проект с опережением графика, в сжатые сроки. За 16 дней - с 10 по 25 июля – под проезжей частью, включая трамвайные пути, полностью заменено 120 метров трубопроводов диаметром 500 мм. Проведенная реконструкция существенно повысит надежность теплоснабжения более 180 домов и учреждений микрорайонов городка Металлургов. Это обеспечат новые, современные, прочные и энергоэффективные материалы, использованные при модернизации трубопроводов.Специалисты УКС ежедневно осуществляли выездной контроль за ходом и качеством этой работы. Сотрудники службы диагностики компании проверяли каждый сварной шов методом неразрушающего контроля, и только после их положительного заключения можно было считать работы по замене трубы завершенными.
Кроме того, на объекте была установлена веб-камера, позволившая техническому руководству УКС в онлайн-режиме наблюдать все нюансы процесса реконструкции, следить за соблюдением норм и технологии работы, оперативно вносить корректирующие предложения. Такая практика прямой трансляции была опробована на ремонтном объекте впервые. Ее планируют и в дальнейшем применять и развивать для объектов реконструкции теплосетей.
Фото: автора и пресс-службы «Т Плюс»
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