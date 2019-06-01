Доверяй, но проверяй: в Удмуртии стартовала акция «Осторожно, мошенники!» Сотрудники полиции призывают быть особенно бдительными, когда дело касается денег....

Ижевские школы атакуют коллекторы В отдел по работе с обращениями граждан УФССП России по Удмуртской Республике за неделю поступили сра...

Трое балезинских школьников покалечились, прокатившись на грузовом вагоне Инспекторы транспортной полиции провели беседы с детьми и их родителями....