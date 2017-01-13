По предварительным данным, за 2016 год зарегистрировано более 1200 актов гражданского состояния. Получили свидетельства о рождении 364 новорожденных, что на 76 меньше, чем в прошлом году. Из числа новорожденных – 184 мальчика и 180 девочек. Первый малыш появился в 30,1 процента семей, второй – в 44,3 процента, третий – в 15,8. В районе зарегистрировано пять двоен, в 2015-м было четыре.
Установлено отцовство в отношении 107 детей, в том числе 94 – по совместному заявлению родителей и 13 – по решению суда. В 64 процентах случаев родители подали совместное заявление об установлении отцовства при регистрации рождения ребенка.
Родились, женились…
Количество зарегистрированных актов об усыновлении осталось на уровне прошлого года: 2016-й – четыре, 2015-й – три. Незначительно выросло количество актов по перемене имени: 2016-й – десять, 2015-й – восемь.
За 11 месяцев прошлого года 149 пар решили зарегистрировать свои отношения в органах ЗАГС (в 2015-й – 178 пар). Снижение количества браков связано с тем, что во взрослую жизнь вступает поколение девяностых годов, когда рождаемость в стране резко снизилась, возникла так называемая «демографическая яма». Сравните: в 1988 году – 383 родившихся, а в 1992-м – только 193.
Он ждал ее 35 лет
85 процентов от общего числа браков зарегистрированы в торжественной обстановке. Есть некоторые интересные тенденции последних лет. В брак все чаще вступают молодые люди 25-35 лет, причем впервые. А еще недавно возрастной ценз был 20-25 лет. Чаще жены стали оставлять в браке свою фамилию. Совсем недавно в нашем районном отделе ЗАГС мы регистрировали такую пару – жениху было 79, а невесте 82. Причем она выходила замуж первый раз, на что жених сказал: «Я ждал ее целых 35 лет». Зафиксировано 89 актов о расторжении брака (в 2015-м – 85), составлен 491 акт о смерти (в 2015-м – 481).
Электронные технологии в помощь
За 11 месяцев 2016 года в отдел ЗАГС поступило 634 заявления о предоставлении государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, в том числе через единый портал 54 заявления, через региональный портал – 373 заявления и через «ЗАГС – электронные услуги» – 207 заявлений. Некоторые виды услуг граждане могут получить, обратившись в многофункциональный центр, а именно: подать заявление на заключение брака, расторжение брака по взаимному согласию, на получение повторного документа, получить который можно там же – в МФЦ.
Единый реестр населения страны
В архивном фонде отдела ЗАГС хранится более двухсот тысяч актовых записей. Ежедневно сотрудниками отдела ведется невидимая стороннему глазу кропотливая работа. В 2015-2016 годах в актовые записи, было внесено более 800 исправлений и изменений, в том числе более 420 отметок о прекращении и расторжении брака, отмене усыновления, лишении родительских прав и ограничении в родительских правах и другие. Доля записей актов гражданского состояния в электронном виде составляет 79 процентов.
Необходима системная работа по формированию электронного архива за прошлые годы. Новый закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» предусматривает создание на уровне РФ единого государственного реестра записей гражданского состояния. Он будет являться основой для формирования единого реестра населения нашей страны. Оператором данной системы определена Федеральная налоговая служба. Создание информационного ресурса позволит гражданам получать услуги по государственной регистрации в любом отделе ЗАГС России.
«Золотой» фонд района
Доброй традицией стали торжественные мероприятия, направленные на сохранение семейных ценностей. Большие помощники в их проведении – работники районного дома культуры «Дружба». Впервые был организован мастер-класс «Текстильная кукла» со школьниками, приуроченный к Дню матери. В 2016 году в чествованиях «золотых» юбиляров приняли участие 24 семейные пары, отметившие 50, 55, 60 и 65 лет совместной жизни. Семьи Гырдымовых (70 лет в браке) и Масленниковых (65 лет в браке) по состоянию здоровья принимали поздравления от специалистов отдела ЗАГС на дому. Всем семейным парам были вручены памятные подарки, любезно предоставленные депутатом Госсовета УР А.М. Санниковым.
Новогодний сюрприз для молодоженов
Известно, что весь сценарий торжественной регистрации брака идет по определенному официальному клише – согласие молодоженов, подписи, обмен кольцами. Чтобы как-то разнообразить торжество, внести лирическую нотку, мы проявляем творчество. Балезинские молодожены произносят «Клятву любви», приносят бусинки для «Ожерелья верности и любви».
В этом году они готовили своими руками новогодние игрушки. Сейчас игрушки красуются на елке в зале регистрации, а молодые супруги могут прийти и сфотографироваться на этом фоне.
Дал же Бог имечко…
Мы появляемся на белый свет, и нам сразу дают имя. Интересную выборку сделали по именам сотрудники Балезинского отдела ЗАГС.
В 20-е и 30-е годы прошлого столетия в нашем районе были популярны имена – Николай, Василий, Аркадий, Ефим и Игнатий. А девочек часто называли Зоями, Степанидами, Домнами, Нинами, Евдокиями и Валентинами. В пятидесятые и семидесятые почти все мальчишки поголовно были Колями, Вовами, Сашами и Сережами. В каждой детсадовской группе или школьном классе через одну были Галины, Надежды, Татьяны, Натальи и Елены. В конце 90-х прошлого столетия и в начале XXI века родители начали проявлять фантазию: в поселке, деревнях и селах появились Никиты, Иваны, Дмитрии, Денисы, Кириллы, а также Анастасии, Дарьи, Марии, Ксении, Софьи.
В прошлом году и нынче сотрудники отдела зарегистрировали такие редкие имена, как Родион, Клим, Ясмир, Игнат, Лев, Добрыня, Макар, Евсей и Радислава, Мирослава, Айша, Элла, Юстина и Вита. Наблюдаются единичные случаи возвращения прежних, привычных, имен – Светлана, Любовь, Татьяна, Ольга, Вера, Виктор, Сергей, Василий и Алексей.
По жизни мы часто встречаем людей, с необычными именами. Есть они и у нас, в Балезинском районе. Мы попросили их ответить на вопросы: как вас называют родные, друзья? как реагируют на имя при знакомстве? помогает или мешает ваше имя в жизни?
Милитина Дмитриевна Пермякова, корреспондент районной газеты «Вперед»:
– В детстве меня все называли Милей, впрочем, и сейчас тоже. В школе учителя старались называть полностью, только один пожилой педагог, ветеран войны, все путал – то Милита, то Милицата, то Милена. А сейчас я иногда слышу в свой адрес – Милинтина, Милитдина, Мелетина. Часто те, с кем встречаюсь впервые, удивляются моему имени. В юности порой стеснялась своего имени, все подружки – Тани, Светы, Оли. А сейчас ничего, привыкла.
Лютер Григорьевич Максимов, пенсионер:
– Лютер – так и называют. При знакомстве, конечно, люди высказывают удивление. Порой приходится объяснять, что имя мне дал дед. Он попал в 1912 году в плен, в Германию. Услышал где-то такое имя, и оно ему понравилось. Родители хотели наречь Иваном, а дед настоял на своем. В армии командир предложил поменять имя по политическим соображениям. Но я не захотел, так и доживаю жизнь с таким необычным для здешних мест именем Лютер.
Фелицата Геннадьевна Юферева, пенсионерка:
– Знакомые зовут меня Филя, одноклассницы до сих пор при встрече говорят: «Филечка, здравствуй!», так приятно. Особо и не замечала, чтобы кто-то шибко удивлялся. Я довольна своим именем. Где-то прочитала, что в переводе со шведского «Фелицата» означает «счастье». Я и жизнь счастливо прожила, в следующем году пятьдесят лет совместной жизни с дедом отметим.
Наталья ОСТРОВСКАЯ
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