Илья – желанный, смышлёный ребёнок. Когда мама с папой заметили, что что-то не так (малыш позже стал держать головку, с трудом переворачивался), сил на его развитие не пожалели. Но, кроме сил, требуются ещё и умения. Как научить ребёнка, в два года ползающего только на животе, передвигаться хотя бы на четвереньках? Научить его говорить не отдельные слова, а фразы?
Переехали ради сына
В прошлом году в Республиканском реабилитационном центре «Адели» открыли службу ранней помощи для детей от полугода до 3 лет. Узнав об этом, родители Ильи позвонили в центр, записались на первичный приём, а потом раз в неделю стали ездить на занятия.
– Представьте себе, – сказала логопед Гегуй Дубина, – родители Ильи раз в неделю тратили 6 часов на то, чтобы привезти Илью на занятие и в тот же день вернуться в Увинский район, в деревню, где семья жила. Говорю «жила», потому что папа и мама Ильи приняли решение переехать поближе к реабилитационному центру: папа поменял работу, семья сняла жильё в Ижевске, и теперь Илья занимается как у нас, так и на ипподроме, в других развивающих центрах.
Илюша не только заговорил фразами, но и стал сидеть, даже по-турецки, уверенно передвигается (но пока ползком). Папа с огромной любовью тренирует дома ребёнка. Расправляет его ручки и ножки, растирает их, помогает Илюше сделать движения. И так много с сыном разговаривает, что Гегуй Андрианиковна похвалила:
– С таким папой и логопеда не надо!
Но особенно много с Ильёй занимается мама. По совету специалиста реабилитационного центра она при сыне проговаривает теперь все действия: «Наливаю чай», «Мою посуду», «Пойдём гулять»… А ещё три-четыре раза в день по десять-пятнадцать минут помогает сыну вырабатывать правильные движения.
Мыльные пузыри
Раньше Илья боялся белых халатов: разминки сопровождаются неприятными ощущениями. А сейчас с удовольствием собирается в центр – «игать». Лечебная физкультура для ребёнка – дело трудное: мышцы зажаты, их надо расслабить и укрепить, а это вызывает дискомфорт. Поэтому занятие превратили в игру. Инструктор-методист лечебной физкультуры Светлана Григорьева, зафиксировав одну руку малыша, за другую подтягивает его к себе (учит садиться), а в это время логопед Гегуй Дубина – она стоит рядом со Светланой Анатольевной – начинает… пускать мыльные пузыри. Малышу интересно, он старается подтянуться и поймать в ладошку пузырь. Иногда Гегуй Андрианиковна подносит палочку ко рту ребёнка, и он сам сдувает пузыри. Так малыш отвлекается от неизбежного при разминке дискомфорта. Пузыри – это ещё и тренировка: они формируют правильный речевой выдох.
О развитии Ильи мы разговаривали с Еленой, мамой мальчика, сидя на зелёном, как трава, ковре. Стулья мешают создать «единое пространство», и их здесь просто нет. Илья чувствовал себя в этом пространстве великолепно: то, играя, прятался за маму, то – ползком – оказывался на середине ковра, то шлёпал по нему ладошкой, что означало: мама, передвинься сюда.
После занятий в центре «Адели» мама усадила Илью в коляску и повезла его на ипподром по соседству. Там он, довольный, поедет верхом на лошади.
Увидеть окружающее с высоты – это тренировка вообще всех мышц и частей тела, в том числе… желудка. А ещё ребёнок становится уверенным: как какого-то повелителя, его слушается огромное животное. На недавней конференции в «Адели» прозвучало: лечит даже запах лошади. Кстати, для ребят с трёх лет занятия с лошадьми проходят и на территории реабилитационного центра. Осенью, уже после того, как Илье исполнится три года, он продолжит абилитацию в «Адели», только уже в другом отделении. Для ребят постарше здесь и занятия в бассейне, и тренировки на «Локомате» – эта роботизированная система научит ходить даже того, кто никогда не ходил. И ещё много другого современного оборудования, которое поможет ребятишкам стать более самостоятельными, счастливыми.
Илья пойдёт. Обязательно!
Ласковый, подвижный Илья обязательно будет ходить ножками, учиться станет или в речевой, или в самой обычной школе.
А если ребёнок более тяжёлый – чему удастся научить его специалистам реабилитационного центра?
Например, жевать, глотать. Или сигнализировать о том, что он хочет. Как-то на абилитацию привезли слепоглухого малыша, который сигнализировать о своих потребностях не умел. Лежал, крутил головой, поднимал ручки, и всё! Так вот в реабилитационном центре он научился издавать требовательный крик. Кричит – значит, хочет есть. Если слышится спокойное «ау» – просто зовёт маму. В службе ранней помощи этот малыш научился ещё и сглатывать.
***
У Елены, мамы Илюши, очень благодарной службе ранней помощи, только одно пожелание: заниматься с ребёнком не раз в неделю, а хотя бы два раза.
Ранняя помощь для особенного ребёнка
С 2018 года в нашей республике формируется система профилактики детской инвалидности.
Эта межведомственная система создаётся на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грант рассчитан на 2018-2019 годы.
Каждая семья, у которой появилось сомнение, правильно ли ребёнок развивается, может позвонить по телефонам 8 (951) 215-51-61 или 8 (3412) 27-16-62 и записаться на первичный приём. Специалисты или развеют сомнения родителей, что тоже важно, или подскажут, как возможные риски предупредить. О том, что это такое – служба ранней помощи, мы попросили рассказать директора Реcпубликанского реабилитационного центра «Адели» Людмилу ЧЕСНОКОВУ.
– Медицина развивается, и в последние годы неонатологи научились выхаживать даже детей с экстремально низкой массой тела. Но этим и другим детям с врождённой патологией или какими-либо отклонениями в развитии требуется помощь.
Если обычный ребёнок и без помощи мамы научится ползать, сидеть, ходить, то особенного ребёнка надо всему этому научить. Поэтому с 2016 года в нашей стране и началось развитие служб ранней помощи для детей от 0 до трёх лет. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков «Адели» начал работать в 2018 году, и в нём сразу же была открыта служба ранней помощи.
– Неужели прежде развитием малюток никто не занимался?
– За ними наблюдали, их лечили медицинские работники. Но дети такого возраста очень редко попадали в фокус зрения психологов и педагогов. И получалось так: все органы ребёнка в порядке, но он почему-то отстаёт в развитии. Доктора в таких случаях говорили: «Надо понаблюдать». Но просто наблюдая, можно потерять время. Поэтому и возникла идея – создать службу, команду, в которой бы одновременно трудились педиатр, невролог, психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК. Только у команды появляется системный взгляд на ребёнка. Она оценивает все риски развития ребёнка и предлагает меры их профилактики.
Вместо 12 минут, как в поликлинике, наши специалисты беседуют с ребёнком и его родителями 50 минут, а иногда и более. Малыш играет, а педиатр и невролог в этот момент изучают его медицинскую карту, логопед задаёт малышу вопросы. Как ребёнок передвигается, какие предметы берёт, общается ли с мамой и папой? Всё важно.
В возрасте от рождения до трёх лет мозг ребёнка очень пластичный, могут появиться новые нейросвязи, то есть можно влиять на двигательные, речевые и другие функции. Благодаря абилитации малыш, который мог стать инвалидом, активно развивается и даже догоняет сверстников.
А в некоторых случаях, когда команда специалистов видит, что нарушение функций у ребёнка стойкое, она даже торопит семью: «Побыстрее пройдите обследование, ваш малыш уже сейчас может быть признан ребёнком-инвалидом, а это значит, что он бесплатно получит целый комплекс абилитационных и реабилитационных услуг. У него не возникнут какие-то вторичные повреждения».
Любой прогресс в развитии – благо. Вот приходит с занятия инструктор ЛФК Лариса Агафонова и с радостью рассказывает коллегам, как мальчик, который раньше бегал-прыгал, бросал игрушки, вдруг сел и сам стал играть в игрушки: то с котиком, то с собачкой, и даже поднёс их друг к другу, чтобы собачка и котик поцеловались.
Кстати, семье, в которой воспитывается этот ребёнок, фонд «Содействие» выделил путёвку в Геленджик. Наш центр содействовал в предоставлении этой путёвки.
Службы ранней помощи сейчас действуют также в школе № 256 для детей с нарушением зрения, Республиканском центре диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в медико-социальной и психолого-педагогической помощи, школе-интернате № 15, Республиканской детской клинической больнице. Аналогичные службы есть в Можге, Глазове, Воткинске. Хотелось бы, чтобы такие службы были в каждом районе, в каждом центре социального обслуживания населения. Вот тогда особенные дети будут приходить на занятия чаще. Скажем, на одну тренировку приедут в республиканский центр, а на другую – в комплексный центр социального обслуживания населения своего района.
У службы ранней помощи есть и сверхзадача – сохранить семью. Не секрет, что из семей, в которых родился особенный ребёнок, папы нередко уходят. Но когда отцы видят, что ребёнку можно помочь, что малыш может стать более развитым, общительным, ласковым, то, подумав, остаются в семье и тоже подключаются к воспитанию ребёнка.
СПРАВКА «УП»
В республике среди детей, впервые признанных инвалидами, 43,5 процента – это дети в возрасте до трёх лет.
По данным Минздрава РФ, 80 процентов новорождённых являются незрелыми, свыше 86 процентов имеют перинатальную патологию центральной нервной системы.
Ранняя помощь – это профилактика детской инвалидности.
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