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Развитие сельского хозяйства обсудят на межрегиональном экономическом агрофоруме

2 апреля
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Он пройдет в столице Удмуртии с 9 по 11 апреля

I Развитие сельского хозяйства обсудят на межрегиональном экономическом агрофоруме

В Ижевске пройдет межрегиональный экономический агрофорум «Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни». В течение трех дней – с 9 по 11 апреля – специалисты сельского хозяйства рассмотрят вопросы развития российского села, обсудят проблемы животноводства и растениеводства и пути их решения.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, каждый день форума будет посвящён отдельной теме или отрасли.

В первый день агрофорума будут рассмотрены вопросы государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Участникам представят комплексный обзор состояния и перспектив развития АПК России как в целом, так и по отдельным отраслям. Позже пройдут круглые столы, посвящённые развитию кооперации в России и вопросам агрострахования с господдержкой.

Второй день работы будет посвящён растениеводству. Специалисты познакомятся с новым трендом в развитии сельского хозяйства – органическим земледелием. Участникам расскажут о том, как органические кластеры помогают решать социальные проблемы села. Ещё в программе – об экономических вопросах сельхозпредприятий, брендинге продукции, новых профессиях в сельском хозяйстве и качестве управления на предприятиях.

Развитию животноводства будут посвящены темы сессий третьего дня. Главные эксперты молочной отрасли дадут обзор рынка молока и молочной продукции, затронут важную тему фальсификации молочной продукции. Во второй половине дня технологам по животноводству, специалистам по кормлению и зоотехникам расскажут о современных технологиях в животноводстве.

Спикерами выступят руководители ведущих отраслевых ассоциаций России. На агрофоруме ожидается порядка 400 специалистов сельского хозяйства.

фото:vremya-bir.ru

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