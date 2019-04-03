В Ижевске пройдет межрегиональный экономический агрофорум «Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни». В течение трех дней – с 9 по 11 апреля – специалисты сельского хозяйства рассмотрят вопросы развития российского села, обсудят проблемы животноводства и растениеводства и пути их решения.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, каждый день форума будет посвящён отдельной теме или отрасли.
В первый день агрофорума будут рассмотрены вопросы государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Участникам представят комплексный обзор состояния и перспектив развития АПК России как в целом, так и по отдельным отраслям. Позже пройдут круглые столы, посвящённые развитию кооперации в России и вопросам агрострахования с господдержкой.
Второй день работы будет посвящён растениеводству. Специалисты познакомятся с новым трендом в развитии сельского хозяйства – органическим земледелием. Участникам расскажут о том, как органические кластеры помогают решать социальные проблемы села. Ещё в программе – об экономических вопросах сельхозпредприятий, брендинге продукции, новых профессиях в сельском хозяйстве и качестве управления на предприятиях.
Развитию животноводства будут посвящены темы сессий третьего дня. Главные эксперты молочной отрасли дадут обзор рынка молока и молочной продукции, затронут важную тему фальсификации молочной продукции. Во второй половине дня технологам по животноводству, специалистам по кормлению и зоотехникам расскажут о современных технологиях в животноводстве.
Спикерами выступят руководители ведущих отраслевых ассоциаций России. На агрофоруме ожидается порядка 400 специалистов сельского хозяйства.
фото:vremya-bir.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.