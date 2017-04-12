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Развитие Ижевска невозможно без тесных партнерских контактов местных властей с руководством республики

12 апреля
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Nik 1173 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Развитие Ижевска невозможно без тесных партнерских контактов местных властей с руководством республики

Об итогах рабочей встречи с врио Главы Удмуртской Республики Александром Бречаловым рассказал Глава Ижевска Юрий Тюрин.

– Один из основных вопросов, который мы обсудили, - вопрос, который актуален сегодня для всех горожан, - это благоустройство города после зимы. О необходимости оперативно убирать смет с городских улиц, очищать территории от мусора по мере таяния снега, - отметил Глава столицы Удмуртии.

Стороны обговорили перспективы сферы благоустройства, в том числе увеличение финансирования на дорожную отрасль, приобретение новой уборочной техники для муниципальных предприятий. В этой связи обсудили и варианты пополнения городского бюджета, возможности экономии бюджетных средств и привлечения бизнеса для организации городского пространства.

– Одна из важных задач, которую ставит Александр Бречалов перед нами, - развитие контактов с жителями, расширение возможностей взаимодействия с горожанами. Уже в пятницу состоится Общественный совет при Главе Удмуртской Республики, на котором планируется обсудить реализацию программы «Формирование современной городской среды» по ремонту дворовых территорий и реконструкции бульвара Гоголя, - сообщил Юрий Тюрин. - Развитие Ижевска невозможно без тесных партнерских контактов местных властей с руководством республики, и мы готовы к таким контактам, мы всегда нацелены на это. Поэтому есть уверенность, что совместными усилиями ускорим решение тех вопросов, которые волнуют большинство горожан, но долгое время не решались или решаются медленно.

По материалам информационно-аналитического управления Администрации города Ижевска

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