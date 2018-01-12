Новации предполагают расширение круга потенциальных получателей финансовой и имущественной поддержки от региональной власти и более чёткие обязательства инвестора перед территорией, где он ведёт деятельность.
В частности, помимо понятия «экономические зоны благоприятствования», вводится ещё одно – «территория опережающего социально–экономического развития».
– Вы знаете, что статус «территории опережающего социально–экономического развития» в сентябре 2017 года уже присвоен городу Сарапулу. В Министерстве экономики России прорабатывается заявка на присвоение этого статуса Глазову. Подготовлена заявка по Воткинску. Новая редакция инвестиционных законов Удмуртии предусматривает преференции резидентам «территории опережающего социально–экономического развития» – упрощённый режим получения земельных участков без торгов, льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций. Если говорить о налоге на имущество, то на первые пять налоговых периодов для резидентов «территорий опережающего социально–экономического развития» будет установлена нулевая налоговая ставка, на следующие пять – в размере 1,1 процента, в два раза ниже величины стандартной ставки, – пояснил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.
Инициативами удмуртского правительства также упраздняется обязательное требование включения инвестиционного проекта, претендующего на преференции со стороны региона, в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики до участия инвестора в каких–либо конкурсных процедурах. Эта мера призвана сократить количество административных процедур и ускорить сроки получения государственной поддержки проектам, доказавшим свою эффективность на этапе инвестиционного конкурса. Сам реестр продолжит своё существование. В него будут включаться проекты, по которым уже приняты решения о предоставлении тех или иных мер государственной поддержки. Уточняется перечень критериев для отбора проектов, инициаторы которых могут без торгов получить земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта, и расширяется перечень видов экономической деятельности, которые дают право на получение земли в аренду без конкурса. Так, дополнительно внесено направление «нефтехимия», что даст возможность создать в республике эту отрасль промышленности.
К масштабным проектам приравниваются проекты резидентов «территорий опережающего социально–экономического развития» стоимостью от 2,5 миллиона рублей, создающие не менее 10 рабочих мест.
Правительство Удмуртии поддержало ряд законодательных изменений, уточняющих обязательства инвестора, которые он должен выполнить для получения государственной поддержки от республиканской власти.
Наиболее важное – обязательная постановка на учёт юридического лица, индивидуального предпринимателя или его филиала, реализующего инвестпроект, в налоговых органах Удмуртской Республики. Регистрация обособленных предприятий или представительств, напрямую не обеспечивающая перечисления налогов в бюджет Удмуртии, не даёт инициатору проекта права на получение государственных преференций. К тому же реализация инвестпроекта должна обеспечивать ежегодное увеличение налоговых отчислений в бюджет. Подобные меры, кстати, приняты и в других российских регионах. Например, в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Мордовия, в Московской, Ульяновской, Ярославской, Томской, Орловской и других областях. Но консультационную, информационную поддержку и экспертное сопровождение от республики сейчас и впредь будут получать инвесторы вне зависимости от территории регистрации их бизнеса.
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– Всем очевидна необходимость обозначенных изменений в инвестиционное законодательство Удмуртии. На заседании Государственного Совета Российской Федерации, в работе которого участвовал и Александр Владимирович Бречалов, о необходимости привлекать инвестиции в регионы заявлял практически каждый выступающий, – прокомментировал решение кабинета министров Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. – Для Удмуртии эффективные инвестиции – это фактор конкурентоспособности и важнейший механизм пополнения доходной части бюджета. Поэтому нам так необходимо улучшать инвестиционный климат – и многие из одобренных сегодня инициатив будут этому способствовать. В то же время регион должен контролировать критерии бюджетной эффективности инвестпроектов. Это разумный баланс.
Фото с сайта gorodfm.net
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