ЖКХ эпохи перемен. Какие изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве ждут нас в новом году Расходы на ЖКХ - обязательная статья бюджета любого добропорядочного гражданина. Поэтому все изменени...

Жилищную госпрограмму переведут на проектное управление Действие программы «Жилище» на 2015–2020 годы с 1 января 2018 года досрочно прекращается, поскольку е...

Сарапульский электрогенераторный завод: время новых возможностей Для Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) уходящий год и год наступающий смело можно назва...