На биатлонном комплексе имени генерала Демидова
Приветствовал гостей и участников фестиваля Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. За неделю до биатлонного старта он участвовал в стрелковой тренировке вместе с призёром Олимпийских Игр и чемпионом мира Иваном Черезовым. Но на старт Александр Бречалов не вышел, так как в этот день ему предстояла деловая поездка. Впрочем, Глава Республики был не только зрителем, он вместе с Черезовым награждал биатлонистов медалями финишёров сразу после финиша.
Среди зрителей были Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и депутат Госдумы России Валерий Бузилов, а первый заместитель Председателя Правительства Александр Свинин пробежал дистанцию в 2700 метров.
Любители выступали в условиях, в которых прежде в Ижевске проявляли себя на соревнованиях «Ижевская винтовка» все лучшие биатлонисты Советского Союза и России. И в этот раз Александр Бречалов повторил, что задача вернуть «Ижевской винтовке» прежнее главенствующее значение остаётся. И то, что принято решение вернуть на «Ижевскую винтовку» женскую часть соревнований – это один из важных шагов к этому.
На дистанции были любопытные микроматчи. Например, легкоатлет Павел Наговицын допустил 8 промахов, но отстал от тренера по биатлону Сергея Сапожникова (допустившего один промах) на 21 секунду. Штрафной круг более напоминал по размеру цирковой манеж. По моей просьбе уточнили, его длина была 30 метров. Такой круг официально применяется для самых юных биатлонистов. Все заявленные чемпионы прибыли на автограф–сессию. Единственная большая очередь на спортивном празднике была именно за автографами. Прославленные чемпионы Ольга Зайцева, Анна Богалий, Альбина Ахатова, Виктор Майгуров, Максим Чудов и Дмитрий Яковенко сердечно обнялись с конструктором Концерна «Калашников» Владимиром Суслопаровым и дали огромное количество автографов.
Спортивный азарт
– Такое внимание к нам очень приятно, но и очень ответственно. За подобными любительскими соревнованиями будущее. Мы будем участвовать в большом проекте Концерна «Калашников», о котором вы скоро узнаете, – сказала двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Затем во главе женских команд чемпионы провели дуэльную стрельбу. Попутно главный судья Вячеслав Беляев заменил для женщин штраф за промахи с отжиманий на приседания. Первой пришлось приседать за промах двукратной олимпийской чемпионке Ольге Зайцевой. Допустил промах и Виктор Майгуров. Таким образом, команда Зайцева–Майгурова заняла третье место. А победила в дуэльной стрельбе команда Ахатова–Чудов. Второе место заняла дружина Богалий и Ярошенко. Как видите, все чемпионы в призёрах. В командном зачёте в основных соревнованиях победителем стала сборная Шарканского района. Главный приз – сертификат на спортивную площадку – был вручён главе района Василию Муклину. Команда выступала под российским флагом с надписью ШАРКАН и с автографами лучших спортсменов, собранных начиная с сочинской Олимпиады. Среди шарканцев были и биатлонисты из организации «Патриоты границы». Причём в день проведения «Калашников биатлон феста» в Шаркане провели соревнования на призы скорохода Сергея Широбокова, в воскресенье – горный забег для школьников у деревни Ляльшур, а 29 сентября состоится горный забег в Шаркане на призы Максима Вылегжанина. Если вспомнить недавний центральный старт «Кросса нации», то спортивнее некуда!
Восемь масс–стартов было проведено в основной части биатлон феста. Всего приняли старт 236 человек. Правда, зарегистрировано было около 400, но видимо, не все поверили в погоду, которая разгулялась в течение дня и стала почти летней. Лучший результат среди мужчин показал известный спортсмен Владимир Митрошин. На сельских играх он выступает за Киясовский район. На 22 секунды он опередил своего главного соперника Олега Кутлубаева. Среди женщин абсолютно лучший результат у Алисы Вятчаниной. Её тренер Владимир Новиков находился в качестве судьи на инструктаже участников по трассе, поэтому не мог давать ей рекомендаций по ходу бега, но по этому поводу Алиса сказала: «Указания тренера у меня всегда в голове и сердце».
На стрельбище оружейники сделали вывод после зимнего опыта. Сейчас там находилось восемь работников Концерна «Калашников» и больше десятка запасных пневматических винтовок, так что никаких заминок не было.
Старались для зрителей…
Эмоциональный фон соревнований был очень хорош. Не прекращалась музыка. Начали с барабанщиков, продолжили Богданом Анфиногеновым и танцевальными коллективами. С выходом на сцену ансамбля «Италмас» из–за облаков проглянуло солнце, а оркестр «Арсенал–бенд» выступал уже как будто среди лета. Пожалуй, не хватало зрителей. Для активных болельщиков оказалось достаточно тренерской биржи, да и там было не тесно. Тренерская биржа – это место, откуда тренеры корректируют стрельбу своих спортсменов. Большая часть стартового городка была отдана под развлечения. Здесь были и гигантские городки, и уличные варианты бильярда и баскетбола, некие имитации бейсбола, всевозможных увеличенных игр. Разнообразное оружие – от пневматического до лазерного – позволяло упражняться и в стрельбе по биатлонным мишеням, и по иным. Юнармейцы из отряда «Меч» инструктировали желающих посоревноваться в сборке и разборке учебного оружия.
Там, где зимой метали ножи представители клуба «Стезя прави», в этот раз расположились люди из клуба «Лукоморье», давшие возможность всем желающим стрелять из лука. Звуки армейского стрельбища доносились с южной части биатлонного комплекса. Это фаертаг – сопровождаемая выстрелом холостого патрона стрельба из лазерного оружия. Чуть дальше команды могли сыграть в пейнтбол. Большая часть старой парковки была отдана под торговлю ижевской продукцией, сувенирами и едой. Там тоже было весьма свободно. Напрашивается вывод: если гора не идёт к биатлону, биатлон идёт к горе. С таким выбором достаточно безопасного оружия вполне можно проводить соревнования в центре Ижевска в праздничные дни и в наплыв отдыхающих на эспланаде.
А настоящие любители спорта всегда будут рядом. Например, неоднократный чемпион среди ветеранов Валерий Мусалимов ещё до старта биатлонистов сделал пробежку на дальней петле биатлонной трассы, где уже тренировались молодые спортсмены из Ханты–Мансийска. Приехал на биатлонный комплекс и Николай Смолин – тренер Дмитрия Япарова, Александра Уткина и других можгинских спортсменов. Он переживает, что в Можге у него нет сверстников для тренировочных прогулок. И здесь ему пришлось в одиночестве вставать на лыжероллеры, но наверняка на дальней трассе он тренирующихся нашёл. Киясовские участники, недавно проведшие республиканские сельские игры, одобрили новую вместительную автостоянку, построенную ближе к пруду. Автомобилями–то всё было занято в отличие от простора трибуны.
Средства, полученные от продажи билетов на «Калашников биатлон фест» направлены в благотворительный фонд «Дети–бабочки».
КСТАТИ
По итогам проведения первых открытых летних соревнований по биатлону среди любителей Концерн «Калашников» и Правительство Удмуртии намерены ходатайствовать о создании Союза любительского биатлона России и первых любительских академий биатлона на базе спортивных центров подготовки по всей стране.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.