«Динамо» в призёрах **В Удмуртии прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по служебному биатлону и легкоатлети...

100 фото в минуту: в Удмуртии прошли первые соревнования для биатлонистов-любителей **24 сентября 2018 года, Ижевск. Более 2500 человек стали зрителями открытого первенства «Калашников ...

Новая площадка для воркаута появилась в Малопургинском районе **В деревне Нижние Юри Малопургинского района открыли площадку для воркаута. Новый спортивный объект ...